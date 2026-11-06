Bon Plan : le SSD M.2. NVMe LEXAR EQ790 1 To débarque à 169,99€

Un autre SSD pointe le bout de son nez à un tarif plutôt correct, il s’agit encore une fois d’un modèle de chez LEXAR : le EQ790.

On continue notre série de SSD M.2. NVMe intéressants avec un nouveau modèle qui nous fait de l’oeil. Après le LEXAR ARES 1 To dispo à 189€ et le LEXAR Play 2280 1 To à 139,99€, voici maintenant qu’un autre SSD pointe le bout de son nez à un tarif plutôt correct, lui aussi.

Et surprise (ça n’était pas prévu) il s’agit encore une fois d’un modèle de chez LEXAR. A croire que les autres fabricants ne font aucun effort pour essayer de baisser le prix de vente de leurs SSD.

Le LEXAR EQ790 est un SSD M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il peut être installé aussi bien dans un PC que dans une console PS5. Ses spécifications techniques et ses dimensions correspondent à celles requises par Sony.

En terme de performances, le fabricant annonce des débits de 7.000 Mo/s en lecture et de 5.000 Mo/s en écriture pour la version 1 To. Son endurance est par ailleurs de 600 TBW et son MTBF atteint 1,5 millions d’heures

Couvert par une garantie de cinq ans, le LEXAR EQ790 s’affiche en ce moment au prix de 169,99€ sur Amazon.fr.