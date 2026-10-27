Si vous souhaitez mettre à jour votre PC, je vous propose ci-dessous des liens pour télcharger les dernières images ISO de Windows 11 et Microsoft Office.

Où télécharger les dernières images ISO de Windows 11 et MS Office 2024 ?

Suite à la demande de plusieurs lecteurs qui souhaitaient télécharger et mettre à jour leurs PC, j’ai décidé de regrouper ici les dernières images ISO de Windows récents et de Microsoft Office.

Vous trouverez donc ci-dessous les versions les plus couramment utilisées. Les liens de téléchargement sont des liens officiels provenant directement des serveurs de Microsoft. Vous pouvez donc les utiliser en toute confiance pour réinstaller ou mettre à jour votre PC.

A noter que notre partenaire Godeal24, spécialisé dans la vente de licences à petits prix, peut vous fournir des clés de licences pour Windows 10, Windows 11 ou Office 2024, pour une poignée d’euros.

WINDOWS 11 26H2

La toute dernière version de Windows 11 est Windows 11 26H2 qui est sortie en octobre 2026. Cette version peut être téléchargée ci-dessous sur les serveurs de Microsoft.

– Windows 11 (26H2) x64 64-bit : Télécharger (8,4 Go)

– Windows 11 (26H2) ARM64 64-bit : Télécharger (8 Go)

Les liens proviennent directement des serveurs de Microsoft. S’ils ne fonctionnent pas pour une raison X ou Y rendez-vous sur cette page pour télécharger Windows 11 26H2 X64 64-bit et sur celle-ci pour télécharger la version ARM64.

26H2 késako ?

Que signife la numération 26H2 ? Et bien… c’est assez simple : le chiffre 26 correspond à l’année (2026) et le 2 au deuxième semestre. En principe Microsoft sort une nouvelle « grosse » mise à jour de son système d’exploitation deux fois par an (H1 et H2). Sauf en 2026 où Microsoft a fait l’impasse sur la version 26H1 afin de passer directement à la version 26H2.

WINDOWS 11 25H2

Windows 11 25H2 est l’avant dernière version de Windows 11. Celle est disponible depuis ctobre 2025. Vous pouvez la télécharger ici :

– Windows 11 (25H2) x64 64-bit : Télécharger (7,2 Go)

– Windows 11 (25H2) ARM64 64-bit : Télécharger (6,8 Go)

WINDOWS 10

La dernière mise à jour notable de Windows 10 est Windows 10 22H2 qui a vu le jour au cours du second semestre 2022. Voilà les liens de téléchargement :

– Windows 10 (22H2) 64-bit : Télécharger (5,7 Go)

– Windows 11 (22H2) 32-bit : Télécharger (4 Go)

OFFICE 2024

La suite bureautique Microsoft Office 2024 existe en plusieurs éditions qui regroupe plus ou moins de logiciels. Cela permet d’adapter la suite en fonction de ses besoins, de son utilité et bien sûr de son budget.

L’édition la plus complète, Office 2024 Professional Plus, contient par exemple les logiciels Word 2024, Excel 2024, OneNote 2024, PowerPoint 2024, Outlook 2024 et Access 2024.

Quand à elle, l’édition Famille et Petite Entreprise regroupe les logiciels : Word 2024, Excel 2024, PowerPoint 2024, Outlook 2024 et One Note 2024.

Enfin, l’édition Famille et Etudiant se contente de quatre logiciels seulement : Word, Excel, PowerPoint et One Note.

– Office 2024 Professional Plus : Télécharger (5,1 Go)

– Office 2024 Famille et Petite Entreprise : Télécharger (5,1 Go)

– Office 2024 Famille et Etudiant : Télécharger (5,1 Go)