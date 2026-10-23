Bon Plan : la montre connectée Xiaomi Smart Band 11 Active à 29,99€ seulement

Actuellement, la montre connectée Xiaomi Smart Band 11 Active est en promotion à seulement à 29,99€ sur Amazon.fr.

Actuellement, la montre connectée Xiaomi Smart Band 11 Active est en promotion à seulement à 29,99€ sur Amazon.fr. C’est un excellent prix pour cette montre très récente qui a été mise sur le marché le 3 septembre dernier.

La montre dispose d’un écran tactile de 1,47″ à 60 Hz sur lequel il est possible d’afficher l’heure mais aussi d’accéder à de nombreuses informations, comme par exemple le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le niveau de stress ou encore des données relatives au sommeil.

Ce genre de montre connectée est intéressante en particulier pour les sportifs qui peuvent ainsi suivre leurs performances durant leurs entrainements. Une cinquantaine d’activités sportives sont d’ailleurs supportées.

Voilà ses caractéristiques principales :

– Poids et épaisseur : 18 grammes et 10,2 mm d’épaisseur

– Écran : 1,74 pouce (TDD/LCD selon les modèles)

– Autonomie : jusqu’à 21 jours

– Résistance à l’eau : étanchéité 5 ATM

– Fonctions : 50 modes sportifs, podomètre, cardiofréquencemètre et capteur SpO2

La montre Xiaomi Smart Band 11 Active est disponible en trois coloris : noir, rose et gris. Son tarif est normalement de 39,99€ mais un coupon de réduction permet de l’acheter pour seulement 29,99€ sur Amazon.fr.

Il suffit de cocher le coupon de réduction disponible sur la page d’Amazon pour obtenir le prix de 29,99€ dans le panier.