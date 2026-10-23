Jeux gratuits : Home – A Unique Horror Adventure et Sker Ritual

Bonne nouvelle pour les joueurs : les jeux Home – A Unique Horror Adventure et Sker Ritual sont actuellement offerts sur l’Epic Games Store.

Bonne nouvelle pour les joueurs : les jeux Home – A Unique Horror Adventure et Sker Ritual sont actuellement offerts sur l’Epic Games Store. Les deux titres sont téléchargeables respectivement ici et là. Vous pouvez les télécharger gratuitement jusqu’au 29 octobre 2026.

Home – A Unique Horror Adventure

Home est une aventure horrifique singulière, qui prend place dans un univers en « pixel art » magnifiquement réalisé. Il s’agit d’une enquête sur un meurtre, avec une particularité : c’est vous qui déterminez l’issue de l’histoire. Réveillé par l’approche d’une tempête, vous ouvrez les yeux et découvrez que vous vous trouvez dans une pièce sombre et étrange, au sein d’une demeure qui n’est pas la vôtre.

Sker Ritual

Un jeu de tir horrifique sur le thème des zombies, structuré par vagues, développé par le studio indépendant Wales Interactive. Jouez en solo ou jusqu’à 4 joueurs en ligne, affrontez des vagues incessantes de « Quiet Ones » (les Silencieux), accomplissez des missions mystérieuses, dénichez des secrets cachés (« Easter Eggs »), améliorez vos armes au style steampunk et obtenez des « Miracles » — un vaste éventail de pouvoirs issus des divinités celtiques.