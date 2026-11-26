Les promotions du Black Friday 2026 de Godeal24 font chuter les prix à des niveaux inédits, proposant des licences à vie pour MS Office 2024 et Windows 11 aux tarifs les plus bas de toute l’année 2026.

Le Black Friday 2026 est officiellement arrivé, apportant avec lui les plus importantes réductions sur les logiciels de toute l’année ! Si vous attendiez le moment idéal pour mettre à niveau votre PC, booster votre productivité ou passer aux derniers outils Microsoft sans vous ruiner, ne manquez surtout pas cette opération.

Les promotions du Black Friday 2026 de Godeal24 font chuter les prix à des niveaux inédits, proposant des licences à vie pour MS Office 2024 et Windows 11 aux tarifs les plus bas de toute l’année 2026.

Obtenez MS Office pour seulement 21,27€

Proposé à seulement 21,27€, MS Office 2024 Professional est une suite bureautique très complète qui inclut des applications telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook, chacune répondant à des besoins spécifiques au quotidien.

Word vous aide à structurer des documents longs grâce à des titres, des références et une mise en forme cohérente. Excel regroupe calculs, tableaux et graphiques, facilitant ainsi l’analyse des chiffres et leur interprétation. PowerPoint transforme vos conclusions en présentations, tandis qu’Outlook vous permet de gérer efficacement vos correspondances et vos rendez-vous. Nul besoin d’être un expert pour en tirer parti : ces outils sont tout aussi utiles pour gérer un budget familial, concevoir des supports de formation, élaborer des propositions de projets ou traiter vos documents administratifs courants. Une fois le logiciel installé et activé, les fonctionnalités essentielles peuvent être utilisées hors ligne, avec des fichiers stockés localement.

Ajoutez Windows 11 Pro à 12,25€

Godeal24 propose également Windows 11 Pro au tarif de 12,25€. Sur un PC compatible, la fonctionnalité « Snap Layouts » (dispositions d’ancrage) permet d’organiser vos recherches et documents côte à côte ; les bureaux virtuels facilitent la séparation de vos différents projets, tandis que le chiffrement de lecteur BitLocker contribue à protéger vos fichiers stockés. Par ailleurs, l’application Copilot offre une assistance basée sur l’intelligence artificielle pour la rédaction de textes, le développement d’idées et l’explication de divers sujets.

Profitez de packs économiques avec 62% de réduction grâce au code promo GG62

Travaillez plus intelligemment grâce à davantage d’outils PC

Profitez des offres du Black Friday de Godeal24 pour acquérir Office 2024 Professional au prix de 21,27 €, tant que cette offre promotionnelle est disponible. Équipez vos futurs projets avec les outils adéquats, tout en préservant votre budget pour le reste.

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✅ Livraison numérique instantanée

✅ Licences 100% sécurisées

✅ Note « Excellent » de 98% sur Trustpilot

✅ Service client disponible 24h/24 et 7j/7

Contactez Godeal24 : service@godeal24.com

Pour télécharger les dernières images ISO de Windows 11 et Microsoft Office, je vous renvoie vers cet article publié il y a quelques jours sur Bhmag.