Il y a quelques jours un bug a été découvert dans les derniers drivers Adrealin qui provoquait une usure prématurée des SSD en raison d’un trop grand nombre d’écriture aléatoires sur le disque.

Les Radeon Adrenalin 26.11.1 WHQL corrigent le bug d’écriture avec les SSD

Il y a quelques jours un bug a été découvert dans les derniers drivers Adrealin qui provoquait une usure prématurée des SSD en raison d’un trop grand nombre d’écriture aléatoires sur le disque.

Le fabricant AMD avait promis de réagir rapidement et de corriger ce souci en publiant une mise à jour des pilotes Radeon Adrenalin. Et bien c’est désormais chose faite avec la version 26.11.1 WHQL des drivers Adrenalin qui vient tout juste d’être mise en ligne sur les serveurs d’AMD.

Voilà la liste des problèmes qui ont été résolus :

Des écritures excessives sur le disque système pouvaient être observées lorsque le système est inactif, sur les cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 et ultérieurs.

Des écritures excessives sur le disque système pouvaient être observées lors du déplacement ou du redimensionnement des fenêtres d’applications.

Des problèmes sont encore connus :