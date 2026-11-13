Les Radeon Adrenalin 26.11.1 WHQL corrigent le bug d’écriture avec les SSD
Il y a quelques jours un bug a été découvert dans les derniers drivers Adrealin qui provoquait une usure prématurée des SSD en raison d’un trop grand nombre d’écriture aléatoires sur le disque.
Il y a quelques jours un bug a été découvert dans les derniers drivers Adrealin qui provoquait une usure prématurée des SSD en raison d’un trop grand nombre d’écriture aléatoires sur le disque.
Le fabricant AMD avait promis de réagir rapidement et de corriger ce souci en publiant une mise à jour des pilotes Radeon Adrenalin. Et bien c’est désormais chose faite avec la version 26.11.1 WHQL des drivers Adrenalin qui vient tout juste d’être mise en ligne sur les serveurs d’AMD.
Voilà la liste des problèmes qui ont été résolus :
- Des écritures excessives sur le disque système pouvaient être observées lorsque le système est inactif, sur les cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 et ultérieurs.
- Des écritures excessives sur le disque système pouvaient être observées lors du déplacement ou du redimensionnement des fenêtres d’applications.
Des problèmes sont encore connus :
- Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote (« driver timeouts ») peuvent survenir lors de l’utilisation d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced sur des cartes graphiques de la série Radeon RX 7000.
- Des délais d’attente du pilote intermittents peuvent survenir lors de l’utilisation de War Thunder sur des cartes graphiques de la série Radeon RX 5000. Il est conseillé aux utilisateurs rencontrant ce problème d’utiliser la version 26.9.1 du logiciel AMD Software: Adrenalin Edition.
- Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent survenir lors de l’utilisation de Cyberpunk 2077 avec les fonctionnalités AMD FSR Upscaling, AMD Radeon Anti-Lag et la génération d’images (« frame generation ») activées, tout en lisant une vidéo sur un écran secondaire, sur certaines cartes graphiques de la série Radeon RX 9000. Il est conseillé aux utilisateurs rencontrant ce problème de désactiver la génération d’images dans le jeu.
- Call of Duty: Modern Warfare Remastered peut cesser de répondre lors de l’utilisation du raccourci Alt+Tab en cours de jeu sur des processeurs de la série Ryzen AI Max PRO 400.
- Un écran noir peut apparaître au lancement de Gears of War: Reloaded sur des processeurs de la série AMD Ryzen AI 9 400. Il est conseillé aux utilisateurs rencontrant ce problème de passer le mode d’affichage du jeu en mode « fenêtré », puis de revenir au mode « plein écran ».
- Des échecs d’installation peuvent survenir lors de l’installation des composants du « AI Bundle » dans certaines régions où l’accès à HuggingFace et GitHub est limité.
- La fonctionnalité AMD Smart Access Memory peut être désactivée après l’installation du pilote sur des systèmes sous Windows 10.
- Des artefacts visuels peuvent apparaître sur les cheveux des personnages lors de l’utilisation de Phantom Blade Zero sur des cartes graphiques de la série Radeon RX 9000. Il est conseillé aux utilisateurs rencontrant ce problème de désactiver le paramètre « High-Quality Hair » (cheveux de haute qualité) dans le jeu.
- Des artefacts noirs peuvent apparaître lors de l’utilisation de Call of Duty: Modern Warfare Remastered sur des cartes graphiques de la série Radeon RX 9000.
màj faite pb résolu, merci SEB.