Le saviez-vous ? Les drivers Radeon 26.10.1 WHQL sont disponibles

J’étais passé à côté de l’information, mais sachez que les drivers AMD Radeon sont disponibles depuis quelques jours en version 26.10.1 WHQL.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

J’étais passé à côté de l’information, mais sachez que les drivers AMD Radeon sont disponibles depuis quelques jours en version 26.10.1 WHQL. Ces nouveaux pilotes ajoutent le support du FS 4.1 pour les cartes graphiques Radeon RX 600 et plusieurs processeurs Ryzen (AI Max Series 300/400 et AI 9 Series 300/400) Ils ajoutent aussi le support de nouveaux vidéos et des correctifs.

Nouvelles fonctionnalités

Support de la technologie de mise à l’échelle AMD FSR 4.1 pour :

  • les cartes graphiques AMD Radeon série RX 6000
  • les processeurs AMD Ryzen AI Max série 300
  • les processeurs AMD Ryzen AI Max série 400
  • les processeurs AMD Ryzen AI 9 série 300
  • les processeurs AMD Ryzen AI 9 série 400

Nouveaux jeux supportés

  • Call of Duty: Modern Warfare 4
  • STAR WARS: Galactic Racer
  • FINAL FANTASY RESONANCE

Problèmes corrigés

  • Des saccades pouvaient être observées lors de l’utilisation de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur des cartes graphiques de la série Radeon RX 6000 ou supérieure.

Les drivers Radeon drenalin 26.9.2 sont disponibles sur le site du fabricant. 

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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