J’étais passé à côté de l’information, mais sachez que les drivers AMD Radeon sont disponibles depuis quelques jours en version 26.10.1 WHQL.

Le saviez-vous ? Les drivers Radeon 26.10.1 WHQL sont disponibles

J’étais passé à côté de l’information, mais sachez que les drivers AMD Radeon sont disponibles depuis quelques jours en version 26.10.1 WHQL. Ces nouveaux pilotes ajoutent le support du FS 4.1 pour les cartes graphiques Radeon RX 600 et plusieurs processeurs Ryzen (AI Max Series 300/400 et AI 9 Series 300/400) Ils ajoutent aussi le support de nouveaux vidéos et des correctifs.

Nouvelles fonctionnalités

Support de la technologie de mise à l’échelle AMD FSR 4.1 pour :

les cartes graphiques AMD Radeon série RX 6000

les processeurs AMD Ryzen AI Max série 300

les processeurs AMD Ryzen AI Max série 400

les processeurs AMD Ryzen AI 9 série 300

les processeurs AMD Ryzen AI 9 série 400

Nouveaux jeux supportés

Call of Duty: Modern Warfare 4

STAR WARS: Galactic Racer

FINAL FANTASY RESONANCE

Problèmes corrigés

Des saccades pouvaient être observées lors de l’utilisation de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur des cartes graphiques de la série Radeon RX 6000 ou supérieure.

Les drivers Radeon drenalin 26.9.2 sont disponibles sur le site du fabricant.