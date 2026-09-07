Les drivers GeForce 616.64 WHQL sont à télécharger dès maintenant !

Après AMD ce matin, c’est maintenant au tour de NVIDIA de mettre à jour ses drivers de cartes graphiques. Les pilotes GeForce sont à présent disponibles en version 616.64 WHQL.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

Après AMD ce matin, c’est maintenant au tour de NVIDIA de mettre à jour ses drivers de cartes graphiques. Les pilotes GeForce sont à présent disponibles en version 616.64 WHQL.

Les drivers GeForce 616.64 WHQL ajoutent exclusivement le support du jeu NBA 2K27. Ils n’apportent pas de correctifs de bugs comme c’est généralement le cas lors de la sortie de nouveaux drivers. 

Par contre, NVIDIA nous notifie la présence de deux soucis qui seront très certainement corrigés lors d’une future mise à jour.

Quoi de neuf avec les drivers GeForce 616.64 WHQL ?

Support d’un nouveau jeu

  • NBA 2K27

Des problèmes connus

  • Le mode de gestion de l’alimentation « Privilégier les performances maximales » peut ne pas être appliqué correctement [6007998]
  • Un scintillement intermittent peut être observé dans les navigateurs lors de la consultation de certains sites web [6673430]

Les drivers GeForce 616.64 WHQL sont téléchargeables sur le site du fabricant.

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Sebastien 20754 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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