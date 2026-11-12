Singles Day : 62€ le boîtier TV Xiaomi Mi Box S de troisème génération

Durant le Singles Day 2026, le boîtier TV Xiaomi Mi Box S est disponible au prix de 62,33€ sur Aliexpress avec le code promo 11FR08 ou le code promo FRD1108.

Durant le Singles Day 2026, le boîtier TV Xiaomi Mi Box S est disponible au prix de 62,33€ sur Aliexpress avec le code promo 11FR08 ou le code promo FRD1108. C’est actuellement un très bon prix pour ce boîtier multimédia en cette période de crise et d’envolée tarifaire.

Pour rappel, cette box de troisième génération permet de regarder sur son téléviseur différentes sources vidéos. Elle est compatible avec la plupart des plateformes de streaming : Youtube, Netflix, Prime Vidéo, etc… Elle permet aussi de visionner des vidéos locales stockées depuis un HDD, un NAS, une clé usb ou autres..

L’appareil embarque un processeur quad core Cortex A55 sur lequel est greffé un GPU ARM G310 V2M et 2 Go de mémoire DDR3. Pour le stockage, la box dispose d’origine de 32 Go de mémoire flash (eMMC) mais si cela ne vous suffit pas il est possible d’ajouter un stockage externe (clé usb, SSD, disque dur, etc.. )

Xiaomi Mi Box S à 62,33€ sur Aliexpress avec le code promo 11FR08 ou FRD1108

Note : la livraison est gratuite. Le colis est expédié depuis un entrepôt situé en France. Aucune taxe n’est donc à règler.