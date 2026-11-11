Bon Plan spécial 11-11 : CDiscount vous offre 11€ de remise aujourd’hui !

A l’occasion du Singles Day qui a lieu ce jour (11 novembre) le site CDiscount propose plusieurs produits en promotion sur son site web.

Bons Plans
par Sebastien 0

A l’occasion du Singles Day qui a lieu ce jour (11 novembre) le site CDiscount propose plusieurs produits en promotion sur son site web. Et afin de vous aider à dénicher la bonne affaire, l’enseigne offre un code promo spécifique pour cet énévement.

Par conséquent grâce au code promo 11DES111 vous pouvez pouvez bénéficier aujourd’hui jusqu’à minuit de 11€ de remise à valoir dès 111€ d’achats sur CDiscount. Pour en profiter, il suffit de saisir le code promo « 11DES111 » au moment de valider le panier.

 

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Sebastien 20828 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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