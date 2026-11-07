A l’occasion du Black Friday, l’enseigne GrosBill propose un pack « tout inclus » pour ceux qui veulent s’équiper d’un NAS prêt à l’emploi. Le bundle comprend un NAS Synoloy DS225+ et deux disques durs Seagate Barracuda de 2 To.

A l’occasion du Black Friday, l’enseigne GrosBill propose un pack « tout inclus » pour ceux qui veulent s’équiper d’un NAS prêt à l’emploi. Le bundle comprend un NAS Synoloy DS225+ et deux disques durs Seagate Barracuda de 2 To. L’ensemble ne coûte actuellement que 599,99€ sur GrosBill.

En cette période de crise, l’offre est intéressante car le DS225+ coûte actuellement à lui seul pas moins de 389,99€. Mais on aurait nettement préféré trouver des Seagate IronWolf en lieu et place des disques durs Barracuda. En effet, les IronWolf sont des modèles spécialement optimisés pour fonctionner avec les NAS alors que les Barracuda sont des disques durs classiques prévus pour fonctionner dans un PC. Alors certes, ça fonctionnera aussi dans un NAS mais ce type de HDD n’est pas vraiment prévu pour fonctionner H24 et 7/7 jours et il n’offre pas la même endurance.

C’est pour cette raison que GrosBill propose un second pack. Cette fois-ci le bundle comprend un NAS Synology DS225+ et deux disques durs WD REd Plus de 2 To, parfaitement adaptés, eux, pour une utilisation dans un NAS et des rythmes de lecture / écriture élevés. C’est cet ensemble que je vous recommande plutôt de privilégier… Il ne coûte que 50€ de plus que le précédent, soit 649,99€.

Pour rappel, le DS225+ a été lancé en juin 2025. C’est un NAS qui offre deux baies de stockage pouvant accueillir des disques durs au format 2,5 et 3,5 pouces. L’appareil est animé par un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (boost à 2,7 GHz) et il embarque 2 Go de mémoire vive (extensible à 6 Go – voire plus). Sa connectique se compose d’un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps, d’un port Ethernet à 1 Gbps et de deux ports USB 3.2 Gen1 à 5 Gbps (dont un à l’avant).