Mozilla a dévoilé hier la version 160.0 du navigateur Firefox. Cette nouvelle version apporte plusieurs nouveautés ainsi que plusieurs correctifs.

La version 160.0 de Firefox débarque avec son lot de nouveautés et de correctifs

Mozilla a dévoilé hier la version 160.0 du navigateur Firefox. Cette nouvelle version apporte plusieurs nouveautés ainsi que plusieurs correctifs. L’ensemble des changements est listé dans le changelog ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 160.0 ?

Des nouveautés :

Le lecteur en mode « image dans l’image » (Picture-in-Picture) dispose désormais d’un réglage de la vitesse de lecture, proposant des options allant de 0,25x à 2,0x. Ce réglage n’apparaît que lorsque la fenêtre du lecteur est de taille moyenne ou supérieure.

« Mini Window » permet de déplacer un onglet ou une partie sélectionnée d’une page dans une fenêtre qui reste toujours au premier plan pendant la navigation. Nous serions ravis de recueillir vos avis sur Mozilla Connect, alors que nous développons et améliorons cette première version de la fonctionnalité.

Il est désormais possible de faire glisser des éléments de l’historique depuis la barre latérale vers la barre des onglets pour les ouvrir dans de nouveaux onglets.

Le menu contextuel de la barre d’adresse affiche désormais « Coller et rechercher » au lieu de « Coller et accéder » lorsque le texte copié correspond à un terme de recherche plutôt qu’à une adresse web.

Les pages enregistrées au format PDF rendent désormais le contenu mathématique (MathML) accessible aux technologies d’assistance, telles que les lecteurs d’écran.

Les sites web qui demandent de manière répétée à gérer les liens e-mail (« mailto: ») ou d’autres types de liens peuvent désormais être bloqués grâce à une nouvelle option « Ne jamais autoriser » ; ces sites bloqués peuvent être gérés dans les paramètres.

Firefox prend désormais en charge la lecture des fichiers Matroska (MKV) contenant des pistes audio au format FLAC, MP3 ou PCM.

Sur macOS, le contenu WebGL est désormais rendu via l’API graphique Metal d’Apple, ce qui peut améliorer les performances sur certains sites.

Dans la fonctionnalité « Fenêtre intelligente » (Smart Window), l’option « Organiser les onglets » est désormais disponible en français. Firefox peut suggérer des groupes d’onglets ouverts liés entre eux et attribuer un nom à chaque groupe, en français.

Et aussi des correctifs :

Correction d’un problème où le premier caractère saisi dans la barre d’adresse ou la barre de recherche pouvait être perdu si la saisie commençait immédiatement après un clic dans ces zones.

Amélioration du contraste entre le nom de domaine et le reste de l’adresse dans la barre d’adresse, permettant d’identifier plus facilement le site web consulté.

Correction d’un problème entraînant le gel de Firefox pendant plusieurs secondes lors de la connexion à des sites intranet utilisant l’authentification NTLM ou Kerberos (« Negotiate »).

Correction d’un problème empêchant la sélection d’un mot (par double appui ou appui long) ou le positionnement du curseur (par un simple appui) dans les champs de texte, à proximité immédiate du curseur.

Correction d’un comportement sur macOS où les liens ouverts en arrière-plan depuis d’autres applications (comme des lecteurs RSS) forçaient Firefox à passer au premier plan.

Correction d’un problème sur macOS où les fichiers téléchargés s’ouvraient parfois dans une application inadaptée, au lieu de celle définie par défaut dans le Finder.

Correction d’un problème sur macOS empêchant la finalisation de téléchargements simultanés lorsque Firefox est configuré pour demander l’emplacement d’enregistrement des fichiers ; seule la fenêtre de dialogue pour le premier fichier s’affichait.

Rétablissement de noms de fichiers explicites et du processus d’enregistrement habituel pour les fichiers PDF ouverts dans « Aperçu » depuis la fenêtre d’impression de macOS.

Divers correctifs de sécurité.

Où télécharger Firefox 160.0 ?



Firefox 159.0 est disponible en téléchargement soit sur le site officiel soit depuis notre section Téléchargement.

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le logiciel depuis le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».