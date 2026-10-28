Publiée le 27 octobre 2026, cette version met surtout l’accent sur l’assistant IA Smart Window, l’accès aux mots de passe enregistrés et une importante vague de correctifs de sécurité.

Pensez à mettre à jour : Firefox 159.0 est disponible !

Une fois encore, Mozilla vient de libérer une nouvelle version du navigateur Firefox. Cette fois ci il s’agit de la version 159.0. Publiée le 27 octobre 2026, cette version met principalement l’accent sur l’assistant IA Smart Window, l’accès aux mots de passe enregistrés et une importante vague de correctifs de sécurité.

Smart Window surveille les pages

La nouveauté la plus visible concerne Smart Window, la fenêtre IA de Firefox. Elle peut désormais surveiller une page web et prévenir l’utilisateur en cas de changement pertinent, par exemple une baisse de prix ou un retour en stock.

Pour l’activer, il suffit de saisir la commande /watch dans la conversation Smart Window. Firefox envoie ensuite une notification sur le bureau lorsqu’une correspondance est détectée ; les surveillances peuvent être gérées depuis le bouton Tasks de la barre d’outils ou via about:smartwindowtasks.

La fonction reste toutefois déployée progressivement et n’est disponible qu’en anglais aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’en français.

Mots de passe et onglets

Le gestionnaire de mots de passe progresse également : les identifiants enregistrés sont désormais accessibles par défaut depuis la barre latérale, sans devoir ajouter manuellement l’outil « Mots de passe ».

Mozilla ajoute aussi un raccourci pour retrouver rapidement un onglet ouvert : Windows et Linux : Ctrl + Maj + A, macOS : Cmd + Maj + A,.

L’option de résumé par chatbot IA envoie désormais l’URL de la page au fournisseur plutôt que l’intégralité du texte. Cela évite notamment que les articles très longs soient tronqués lors de l’analyse.

Des correctifs en veux-tu, en voilà : 167 failles corrigées

Firefox 159 corrige 167 vulnérabilités, dont 108 de gravité élevée. Parmi les failles traitées figurent plusieurs problèmes de type use-after-free, mais aussi des élévations de privilèges et des contournements de la politique de même origine.

L’installation de cette mise à jour est particulièrement recommandée pour les tous les utilisateurs, d’autan plust que Mozilla déploie cette version depuis hier sur l’ensemble des plateformes prises en charge

La liste officielle des changements apportés par Firefox 159.0

Des nouveautés :

Le partage sous macOS utilise désormais le sélecteur de partage natif du système, qui affiche un aperçu de la page et des contacts récents, aux côtés d’AirDrop, de Messages et d’autres applications. Il est également possible de partager plusieurs onglets sélectionnés simultanément.

Les mots de passe enregistrés sont désormais accessibles par défaut depuis la barre latérale, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter au préalable l’outil « Mots de passe ».

Smart Window permet désormais de surveiller des pages web pour détecter des changements, tels qu’une baisse de prix ou un réapprovisionnement. Saisissez « /watch » dans le chat pour configurer une surveillance ; Firefox vous enverra alors une notification sur votre bureau lorsqu’un changement sera détecté. Vous pouvez gérer vos surveillances via le bouton « Tâches » (Tasks) dans la barre d’outils, ou en consultant la page « about:smartwindowtasks ».

Divers correctifs :

Correction d’un problème où la boîte de dialogue de téléchargement de fichiers s’ouvrait dans le dernier dossier d’enregistrement (par exemple, Téléchargements) au lieu du dernier dossier utilisé pour les téléchargements.

Correction d’une augmentation rapide de la consommation de mémoire lorsque des sites comme l’application web Zoom étaient laissés ouverts dans une fenêtre réduite.

Correction d’un affichage incorrect de certaines vidéos sous Windows lorsque NVIDIA RTX Video HDR était activé.

Correction d’un problème d’importation des favoris depuis les profils Google Chrome connectés à un compte Google.

Correction du bouton Remplacer dans Apple Writing Tools sous macOS, qui insérait le contenu du presse-papiers au lieu du texte réécrit sur certains sites, comme Gmail.

Correction d’un problème où les longues listes déroulantes des pages web affichaient parfois un espace vide à la place des dernières options jusqu’à ce que la liste soit défilée.

Correction d’un problème où certains sites, comme Slack, ne se chargeaient pas au lieu de basculer vers HTTP/2 lorsque le site rejetait une requête HTTP/3.

Correction d’une consommation excessive de mémoire par Firefox sous Linux avec une carte graphique AMD lors de l’affichage de résultats de cartes ou de lieux sur des sites comme ChatGPT.

Correction d’un problème où les appuis rapides sur les boutons de la manette étaient parfois manqués dans les jeux web sous macOS. Correction d’un problème d’ouverture intempestive des onglets dans une nouvelle fenêtre sous Linux Wayland.

Correction d’un problème d’apparition progressive des menus et panneaux sous Windows et Linux lorsque les effets d’animation sont désactivés dans le système d’exploitation.

Correctifs de sécurité divers.

Des modifications:

Sur macOS, les applications qui utilisent le navigateur par défaut pour la connexion — comme ChatGPT — ouvrent désormais leur page de connexion dans Firefox plutôt que dans Safari, lorsque Firefox est défini comme navigateur par défaut.

La fonctionnalité « Résumer la page » du chatbot IA transmet désormais l’adresse de la page au fournisseur du service, au lieu du texte lui-même ; ainsi, les pages longues ne sont plus tronquées, ce qui permet d’obtenir un résumé complet.

Il est désormais possible d’effectuer une recherche parmi les onglets ouverts à l’aide d’un raccourci clavier : Ctrl+Maj+A sous Windows et Linux, ou Cmd+Maj+A sous macOS. Le raccourci pour accéder aux extensions et thèmes est désormais Ctrl+Maj+F sous Windows et Linux, et Cmd+Maj+E sous macOS. Ces raccourcis peuvent être modifiés via la page `about:keyboard`.

Les adresses web rédigées dans les écritures javanaise, balinaise, syllabaire autochtone canadien ou N’Ko s’affichent désormais dans leur écriture d’origine, au lieu d’apparaître sous la forme d’un code commençant par « xn-- ».

Où télécharger Firefox 159.0 ?



Firefox 159.0 est disponible en téléchargement soit sur le site officiel soit depuis notre section Téléchargement.

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le logiciel depuis le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».