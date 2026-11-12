Apple améliore la sécurité des iPhone avec iOS 27.2.1

Après la version 27.2 d’iOS disponible depuis moins de 15 jours c’est maintenant au tour de la version 27.2.1 d’être publiée par Apple. Elle apporte des correctifs et amélioré la sécurité de l’appareil.

La sécurité devient un problème prépondérant pour les fabricants et les éditeurs. Comme vous avez certainement pu le constater vous aussi, quasiment tous les jours de nouvelles versions de logiciels, des mises à jour de drivers ou encore des mises à jour de firmware voient le jour.

Et la firme de Cupertino n’échappe pas à la règle ! Après la version 27.2 d’iOS disponible depuis moins de 15 jours c’est maintenant au tour de la version 27.2.1 d’être publiée par Apple. Elle apporte des correctifs et améliore la sécurité de l’appareil. Le fabricant est (comme d’habitude) assez avare en informations et ne sétend pas plus que ça sur les changements et correctifs apportés.

Cette mise à jour apporte des correctifs et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone. Pour en savoir plus sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez consulter la page

A noter qu’en parallèle d’iOS 27.2.1, Apple a aussi mis à jour iPadOS, watchOS et macOS qui se voient déclinés, eux aussi, en version 27.2.1.