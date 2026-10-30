Apple vient de déployer iOS 27.2. Cette nouvelle mise à jour apporte des fonctions inédites pour Siri AI, FaceTime, Messages, Photos et Apple TV, tout en corrigeant plus de 160 failles de sécurité.

iOS 27.2 est disponible : des nouveautés et une sécurité améliorée

Apple vient de déployer iOS 27.2. Cette nouvelle mise à jour apporte des fonctions inédites pour Siri AI, FaceTime, Messages, Photos et Apple TV, tout en corrigeant plus de 160 failles de sécurité.

Quoi de neuf dans iOS 27.2 ?

La mise à jour se distingue surtout par l’arrivée de Siri AI en français, ainsi qu’en japonais, coréen, portugais et espagnol. Siri AI peut désormais conserver le contexte d’une conversation et proposer des suggestions dans Messages pour créer rapidement un événement, un rappel ou une note.

Attention toutefois : malgré la prise en charge du français, Siri AI reste indisponible sur iPhone et iPad en France et dans l’Union européenne, en raison des contraintes liées au DMA.

Officiellement, Apple annonce les changements suivants :

Cette mise a jour inclut Siri Al en français, coréen, espagnol, japonais et portugais. Elle inclut également d’autres fonctionnalités, des correctifs et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante.

Les nouveautés à retenir

Messages : des suggestions contextuelles apparaissent sous les conversations, afin de faciliter la création d’événements, de rappels ou de notes.

FaceTime : la Double Capture est étendue aux appels de groupe sur les iPhone compatibles, lorsque tous les participants utilisent iOS 27 ou une version plus récente.

Apple TV : l’application gère désormais plusieurs profils utilisateurs, avec nom, classification d’âge et options enfants.

Apple TV Multiview : il est possible de suivre jusqu’à quatre flux sportifs en direct simultanément, une fonction particulièrement adaptée à l’iPhone Duo déplié.

Photos : les Albums partagés permettent de modifier les légendes et commentaires, évitent les doublons et affichent un rappel avant l’expiration d’un album.

SynthID : Photos et Image Playground prennent en charge ce filigrane invisible, destiné à identifier les images créées ou modifiées par IA.

Raccourcis : une nouvelle automatisation peut déclencher des actions selon que l’iPhone est ouvert ou fermé ; « Utiliser le modèle » gagne aussi le français et quatre autres langues.

Protection anti-vol : iOS peut détecter un vol à l’arraché grâce à des signaux comme une accélération soudaine, une Apple Watch jumelée injoignable ou une perte prolongée de réseau.

A noter que les possesseurs d’iPhone Duo profitent pour leur part de deux ajouts spécifiques : EdgeLight, un halo lumineux destiné à améliorer la visibilité lors des appels vidéo dans un environnement sombre, et la prise en charge de l’Apple Pencil USB-C.

Sécurité : la raison principale d’installer la mise à jour

Au-delà des fonctions visibles, iOS 27.2 améliore surtout la sécurité de votre smarphone. En effet, iOS 27.2 intègre 163 correctifs de sécurité, touchant notamment le Neural Engine, le Wi-Fi et WebKit, avec une vingtaine de correctifs pour ce dernier.

C’est donc une mise à jour fortement recommandée, même pour les utilisateurs peu intéressés par Siri AI ou les nouveautés d’interface. Les premiers retours évoquent par ailleurs une bonne stabilité générale et, pour certains, une meilleure autonomie.

Comment installer iOS 27.2 ?

Pour installer iOS 27.2 : rendez-vous dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement et l’installation de la mise à jour prennent environ 20 minutes en fonction de votre appareil.