Pour Halloween, le jeu d’horreur Sorry We’re Closed est offert !

En ce moment et pendant une période d’une semaine, le jeu Sorry We’re Closed est disposnible gratuitement sur l’Epic Games Store.

En ce moment et pendant une période d’une semaine, le jeu Sorry We’re Closed est disposnible gratuitement sur l’Epic Games Store. Si vous souhaitez essayer ce jeu d’horreur, sachez qu’il est offert sur cette page jusqu’au jeudi 5 novembre 2026.

Sorry We’re Closed

Sorry We’re Closed est un jeu solo d’horreur-survie à fins multiples avec un univers et des personnages complexes. Explorez des lieux troublants à travers une caméra fixe. Combattez à la première personne avec des armes démoniaques. Ouvrez votre troisième œil pour voir entre les mondes, percer des secrets et résoudre des énigmes.

Sorry We’re Closed est un jeu solo d’horreur-survie à l’ambiance nostalgique. Admirez des décors immersifs portés par des angles de caméra fixes et ressentez le frisson des combats à la première personne typiques des jeux d’arcade. Entrez dans le périlleux monde démoniaque, où vous devrez amasser des objets et gérer vos ressources pour rester en vie.

Trailer du jeu :