Rockstar Games publie la bande annonce de lancement de GTA 6

Rockstar Games vient de publier la bande annonce de lancement de GTA 6. Ce nouveau trailer officiel permet d’en savoir un peu plus sur Grand Theft Auto 6 dont la sortie est prévue le 19 novembre prochain.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Rockstar Games vient de publier la bande annonce de lancement de GTA 6. Ce nouveau trailer officiel permet d’en savoir un peu plus sur Grand Theft Auto 6 dont la sortie est prévue le 19 novembre prochain.

Cette nouvelle vidéo arrive à point nommé alors que de nombreuses vidéos leaks ont été diffusées ces dernières semaines par le groupe de hackers Cyberleek.

Pour rappel, Rockstar Games avait publié cet été une vidéo étendue de GTA 6. La vidéo a été diffusée pendant une courte prériode en avant-première sur Netflix puis elle est arrivée sur Youtube.

GTA 6 sera disponible le 19 novembre uniquement sur les consoles PS5 et Xbox Series S et X. Aucune date de sortie n’est annoncée pour la Nintendo Switch 2 et aucune information n’a filtré pour le moment concernant son arrivée sur PC.

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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