La vidéo étendue de GTA 6 est disponible sur Youtube !

Après plusieurs semaines d’attente, la très attendue « vidéo étendue » de GTA 6 est enfin visionnable par tout à chacun.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Après plusieurs semaines d’attente, la très attendue « vidéo étendue » de GTA 6 est enfin visionnable par tout à chacun. Dans un premier temps, elle a été disponible en exclusivté sur Netflix, puis très vite elle est apparue sur Youtube sur la chaîne de Rockstar Games.

A noter que cette vidéo destinée à un public avertie (personnes majeures) nécessite d’être connecté avec un compte youtube pour vérifier l’âge du spectateur.

Dans cet aperçu étendu de GTA 6 d’une durée de 26 minutes, on peut découvrir plusieurs phases du jeu ainsi que plusieurs scènes de game play.

On y voit notamment les personnages de Jason et Lucia en cavale en train de discuter tranquillement avec des trafiquants de drogue, faire une virée en voiture ou encore braquer un magasin de gauffres. Bref.. une journée tout ce qu’il y a de plus classique à Vice City.

L’histoire officielle de GTA 6 et de ses personnages

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 en boîte et en dématérialisé

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Sebastien 20749 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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