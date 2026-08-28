Après plusieurs semaines d’attente, la très attendue « vidéo étendue » de GTA 6 est enfin visionnable par tout à chacun.

La vidéo étendue de GTA 6 est disponible sur Youtube !

Après plusieurs semaines d’attente, la très attendue « vidéo étendue » de GTA 6 est enfin visionnable par tout à chacun. Dans un premier temps, elle a été disponible en exclusivté sur Netflix, puis très vite elle est apparue sur Youtube sur la chaîne de Rockstar Games.

A noter que cette vidéo destinée à un public avertie (personnes majeures) nécessite d’être connecté avec un compte youtube pour vérifier l’âge du spectateur.

Dans cet aperçu étendu de GTA 6 d’une durée de 26 minutes, on peut découvrir plusieurs phases du jeu ainsi que plusieurs scènes de game play.

On y voit notamment les personnages de Jason et Lucia en cavale en train de discuter tranquillement avec des trafiquants de drogue, faire une virée en voiture ou encore braquer un magasin de gauffres. Bref.. une journée tout ce qu’il y a de plus classique à Vice City.