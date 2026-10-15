Une PS5 Digital noire sera commercialisée le 19 novembre

Sony prévoit de commercialiser prochainement une version noire de la PS5 Digitale. Cette PS5 noire baptisée « PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black » sera disponible exclusivement sur le marché japonais.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Sony prévoit de commercialiser prochainement une version noire de la PS5 Digitale. Cette PS5 noire baptisée « PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black » sera disponible exclusivement sur le marché japonais.

D’ailleurs, la machine ne pourra être utilisée qu’avec un compte Playstation configuré en langue « japonaise » et dont le pays de résidence est paramétré sur « Japon », ce qui devrait limiter drastiquement les importations.

La PS5 noire sera disponible au Pays Du Soleil Levant le 19 novembre 2029, autrement dit le même jour que la sortie de GTA 6. Son prix : 55.000 yens soit environ 310€. A noter qu’un lecteur de disques de couleur noire sera disponible, lui aussi, à la vente à la même date.

A noter que la PS5 Digital Midnight Black reste en tous points identiques à la PS5 Digital classique, ses spécifications techniques ne changent pas. Seul le coloris est différent.

Pour la petite histoire : une PS5 noire ce n’est pas si nouveau que çà. En effet, il était déjà possible d’habiller les premiers modèles de la console de façades de différentes coleurs : rouge, violet, noir, bleu ou rose. 

Des consoles Playstation 5 de toutes les couleurs ! (maj)

Source Sony

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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