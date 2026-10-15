Une PS5 Digital noire sera commercialisée le 19 novembre

Sony prévoit de commercialiser prochainement une version noire de la PS5 Digitale. Cette PS5 noire baptisée « PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black » sera disponible exclusivement sur le marché japonais.

Sony prévoit de commercialiser prochainement une version noire de la PS5 Digitale. Cette PS5 noire baptisée « PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black » sera disponible exclusivement sur le marché japonais.

D’ailleurs, la machine ne pourra être utilisée qu’avec un compte Playstation configuré en langue « japonaise » et dont le pays de résidence est paramétré sur « Japon », ce qui devrait limiter drastiquement les importations.

La PS5 noire sera disponible au Pays Du Soleil Levant le 19 novembre 2029, autrement dit le même jour que la sortie de GTA 6. Son prix : 55.000 yens soit environ 310€. A noter qu’un lecteur de disques de couleur noire sera disponible, lui aussi, à la vente à la même date.

A noter que la PS5 Digital Midnight Black reste en tous points identiques à la PS5 Digital classique, ses spécifications techniques ne changent pas. Seul le coloris est différent.

Pour la petite histoire : une PS5 noire ce n’est pas si nouveau que çà. En effet, il était déjà possible d’habiller les premiers modèles de la console de façades de différentes coleurs : rouge, violet, noir, bleu ou rose.