Jusqu’au 26 novembre 2026, le jeu Mark of the Deep est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action – aventure que vous pouvez télécharger gratuitement sur cette page.

Le jeu Mark of the Deep est offert sur l’Epic Games Store

Jusqu’au 26 novembre 2026, le jeu Mark of the Deep est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action – aventure que vous pouvez télécharger gratuitement sur cette page.

Mark of the Deep est une aventure épique sur le thème de la piraterie, dotée d’une narration forte et d’un mélange palpitant d’éléments propres aux genres « Metroidvania » et « Souls-like ». Lancez-vous dans cette épopée, explorez les mystères d’une île maudite et retrouvez votre équipage de pirates disparu !