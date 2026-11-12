100 millions de PS5 ont trouvé preneur !

Sony vient d’annoncer via ses derniers résultats financiers que la PS5 a franchi à la date du 10 novembre 2026 le cap des 100 millions de consoles vendues depuis sa sortie.

Sony vient d’annoncer via ses derniers résultats financiers que la PS5 a franchi à la date du 10 novembre 2026 le cap des 100 millions de consoles vendues depuis sa sortie.

Un chiffre énorme ! Mais en examinant de près les données fournies par le fabricant on constate que la PS5 ne s’est vendue qu’à 4,2 millions d’exemplaires entre avril et septembre 2026 contre 6,5 millions durant la même période en 2025.

Les ventes de PS5 semblent donc être en net recul. D’ailleurs, voilà les chiffres de vente au cours de ces dernières années :

– 7,8 millions de PS5 vendues entre octobre et mars 2020

– 11,5 millions de PS5 vendues en 2021

– 19,5 millions de PS5 vendues en 2022

– 20,8 millions de PS5 vendues en 2023

– 18,5 millions de PS5 vendues en 2024

– 16 millions de PS5 vendues en 2025

– 4,2 millions de PS5 vendues entre avril et septembre 2026

A priori, la sortie de GTA 6 devrait donner en 2026 un coup de boost aux ventes de la PS5 qui en a bien besoin.