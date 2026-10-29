GTA 6 arrive… et il pèsera 210 Go sur PS5 !

Si vous avez prévu de craquer pour GTA 6, dont la sortie est prévu le moi prochain, sachez vous n’êtes pas seul.

Si vous avez prévu de craquer pour GTA 6, dont la sortie est prévu le moi prochain, sachez vous n’êtes pas seul. En effet, 29% des joueurs, autrement dit près d’un joueur sur trois, auraient l’intention de se procurer le nouveau titre de Rockstar Games d’après une étude menée par le cabinet Circana.

Il faut dire que le jeu est très attendu par les gamers du monde entier. Avant même sa sortie, le succès semble d’ores et déjà assuré avec pas moins de 6,45 millions de précommandes annoncées.

GTA 6 sortira le 19 novembre prochain sur les consoles Sony Playstation 5 et Microsoft Xbox Series S et X.

D’après une petite indiscrétion qui a fuité sur les réseaux, le jeu occupera pas mal de place sur le SSD de la console. En effet, d’après PlayStation Game Size la version PS5 nécessitera à elle seule un téléchargement de 210 Go de données.

On comprend mieux dans ces conditions pourquoi Rockstar va autoriser le préchargement du jeu dès le 12 novembre à minuit. Cela devrait offrir aux fans suffisamment de temps pour télécharger complètement les 210 Go de données et ainsi etre prêts le jour J, le 19 novembre, pour lancer leur première partie de GTA 6.

Rappelons au passage que la PS5 originale dispose d’un stockage interne de 825 Go (dont 667 Go réellement exploitable). De son côté, la PS5 Slim offre un stockage de de 1 To (dont 850 utilisable) et enfin la PS5 Pro dispose d’un SSD de 2 To.

Pour profiter au mieux de GTA 6, il sera peut être nécessaire de faire un peu de tri dans la bibliothèque jeux de votre console afin de libéerer assez de place pour installer GTA 6. A noter qu’il est toujours possible aussi d’ajouter un SSD M.2. NVMe complémentaire (comme le Lexar ARES par exemple) afin d’éttendre la capacité de stockage initiale de la machine.