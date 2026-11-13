Le jeu Knightica est offert sur l’Epic Games Store

Pendant une semaine, le jeu Knightica est téléchargeable gratuitement sur l’Epic Games Store. La célèbre plateforme de jeux a en effet décidé d’offrir ce titre jusqu’au 19 novembre 2026.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Pendant une semaine, le jeu Knightica est téléchargeable gratuitement sur l’Epic Games Store. La célèbre plateforme de jeux a en effet décidé d’offrir ce titre jusqu’au 19 novembre 2026. Vous pouvez le récupérer et l’ajouter à votre ludothèque sans débourser un centime en passant par ce lien.

Synopsis

Recrutez des unités puissantes, placez-les stratégiquement et trouvez les meilleures synergies dans cet Autobattler Roguelike ! Knightica vous permet de guider une bande à travers de nombreux défis pour libérer les royaumes. Découvrez des combinaisons optimales, tissez de puissants enchantements, affrontez de dangereux monstres et menez votre armée à la victoire !

Trailer du jeu

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Sebastien 20835 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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