Le jeu Knightica est offert sur l’Epic Games Store

Pendant une semaine, le jeu Knightica est téléchargeable gratuitement sur l’Epic Games Store. La célèbre plateforme de jeux a en effet décidé d’offrir ce titre jusqu’au 19 novembre 2026.

Pendant une semaine, le jeu Knightica est téléchargeable gratuitement sur l’Epic Games Store. La célèbre plateforme de jeux a en effet décidé d’offrir ce titre jusqu’au 19 novembre 2026. Vous pouvez le récupérer et l’ajouter à votre ludothèque sans débourser un centime en passant par ce lien.

Synopsis

Recrutez des unités puissantes, placez-les stratégiquement et trouvez les meilleures synergies dans cet Autobattler Roguelike ! Knightica vous permet de guider une bande à travers de nombreux défis pour libérer les royaumes. Découvrez des combinaisons optimales, tissez de puissants enchantements, affrontez de dangereux monstres et menez votre armée à la victoire !

Trailer du jeu