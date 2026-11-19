Le Black Friday bat son plein et Aliexpress offre pour l’occasion une flopée de promotions sur son site web. La célèbre plateforme chinoise profite également de ce rendez-vous pour mettre à disposition une large série des codes promos.

Le Black Friday bat son plein et Aliexpress offre pour l’occasion une flopée de promotions sur son site web. La célèbre plateforme chinoise profite également de ce rendez-vous pour mettre à disposition une large série des codes promos. Tout cela devrait nous permettre de réaliser de bonne affaires.

Les différents coupons permettent de bénéficier de 3€ à 76€ de réduction sur vos achats. Les codes sont valables du 19 au 29 novembre 2026.

Toutes les promos d’Aliexpress

Les codes promos du Black Friday 2026

3€ de remise dès 18€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRBF03 ou FRBF03

ou 6€ de remise dès 46€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRBF06 ou FRBF06

ou 13€ de remise dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRBF13 ou FRBF13

ou 23€ de remise dès 149€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRBF23 ou FRBF23

ou 40€ de remise dès 235€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRBF40 ou FRBF40

ou 60€ de remise dès 350€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRBF50 ou FRBF50

ou 76€ de remise dès 469€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRBF76 ou FRBF76

Comme d’habitude, les codes sont utilisables sur l’ensemble du site Aliexpress. Vous pouvez les appliquer sur différentes catégories de produits, que ce soit du matériel informatique, du high tech, des vêtements, des accessoires, etc…

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