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Pour le Black Friday le SSD portable Crucial X10 d’une capacité de 1 To est disponible au prix de 213,13€ sur CDiscount grâce au code promo 10DES99. Ce code valable jusqu’à ce soir minuit permet de bénéficier de 10€ de réduction sur les commandes d’au moins 99€ d’achats.

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Le Crucial X10 est un SSD portable qui mesure 65 x 50 mm de côté pour 10 mm d’épaisseur. Il est très léger puisqu’il pèse seulement 32 grammes. Sur le plan technique, le SSD est équipé du contrôleur Silicon Motion SM2322 et d’une mémoire NAND Flash G9 conçue par Micron.

Le Crucial X10 répond à la norme IP65 ce qui signifie qu’il peut résister à l’eau, à la poussière et à une chute de 3 mètres maximum. Il est donc parfait pour ête transporté en voyage ou en randonnée.

Du côté des performances, le X10 n’a rien à envier aux SSD portables les plus performants. En effet, il est équipé d’un port USB Ttpe C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). Ses débits peuvent atteindre jusqu’à 2.100 Mo/s en lecture.

Pour rapel, on a testé le Crucial X10 Pro 1 To en début d’année sur Bhmag. C’est un modèle similaire mais de couleur noire qui offre les mêmes prestations et les mêmes débits.