Grâce à une petite astuce il est possible de jouer à GTA 6 dès ce mercredi 18 novembre à midi au lieu d’attendre le jeudi 19 novembre.

Grâce à cette astuce : il sera possible de jouer à GTA 6 avant l’heure !

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, le jeu GTA 6 est (enfin) disponible dans le commerce après plusieurs longues années d’attente. Dès à présent, il est possible d’acheter GTA VI soit en version dématérialisée soit en version physique.

Malheureusement cette dernière est une aberration pour bon nombre de fans de la franchise puisque le boîtier de GTA 6 contient uniquement un code de téléchargement et non pas un disque comme ce fut le cas sur les épisodes précédents.

Depuis le 10 novembre, les possesseurs de GTA 6 ont la possibilité de pré-télécharger le jeu sur leur console favorite afin d’être prêt à y jouer le jour J.

Rockstar Games a fait les choses en grand : GTA 6 sera officiellement jouable à partir du 19 novembre 2026 sur les consoles PS5 et Xbox Series S et X. Le jeu sera accessible aux joueurs dès minuit, heure locale, dans chacune des régions du monde.

Mais il existe une petite subtilité pour pouvoir y jouer avant l’heure sur Xbox Series S et X. En effet, grâce à une petite astuce il est possible de jouer à GTA 6 dès ce mercredi 18 novembre à midi au lieu d’attendre le jeudi 19 novembre.

Comment jouer à GTA 6 dès le 18 novembre à midi sur Xbox Series S / X?

L’astuce est vraiment très simple et consiste à changer le fuseau horaire de sa console Xbox Xerie S ou Xbox Series X. Le simple fait de changer de région et de basculer par exemple sur la Nouvelle Zélande au lieu de la France permet d’accéder à GTA 6 près de 12 heures avant son lancement officiel en France.

Voilà la procédure à suivre :

Allumez votre console Xbox Series S ou X

votre console Xbox Series S ou X Rendez-vous dans les Paramètres de la console

de la console Allez dans l’onglet Système .

. Rendez-vous dans Langue et région .

. Choisissez Nouvelle-Zélande dans le menu Région .

dans le menu . Redémarrez la console

la console GTA 6 est maintenant jouable dès le 18 novembre à midi

Suivez ce mini tuto en sens inverse pour revenir à votre région d’origine

Et pour la PS5 alors ?

Cette astuce ne fonctionne que sur les conoles Xbox Series S/X. Il n’existe pas de contournement similaire sur PS5 pour le moment.