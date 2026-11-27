Si vous aimez les jeux vidéos vous allez être servis ! En effet, dans son immense générosité l’Epic Games Store vous offre aujourd’hui et pendant une durée d’une semaine non pas un mais deux jeux.

Si vous aimez les jeux vidéos vous allez être servis ! En effet, dans son immense générosité l’Epic Games Store vous offre aujourd’hui et pendant une durée d’une semaine non pas un mais deux jeux. Alors certes on est loin d’un hit comme GTA 6 mais franchement deux petits jeux gratuits à se mettre sous la dent c’est plutôt sympa de la part d’Epic Games, surtout que les jeux Bread & Fred et Firestone Online Idle RPG sont loin d’être mauvais. Le premier est un jeu de plateforme dans lequel vous incarnez un manchot alors que le second est un jeu d’aventure / jeu de rôle.

Faites équipe avec votre meilleur ami pour relever ce nouveau défi en coopération : aidez deux adorables manchots, Bread et Fred, à atteindre le sommet enneigé. Calibrez bien vos sauts, accrochez-vous aux parois et balancez-vous au-dessus des précipices pour voir jusqu’où vous parviendrez à grimper avant de dégringoler tout en bas de la montagne.

Détends-toi, tes héros gèrent tout ! Ils combattront même hors ligne. Reviens pour des récompenses sympas et des montées de niveau faciles. Débloque l’équipement stylé et dégomme des boss épiques.