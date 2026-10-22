Le fabricant Synology propose aux utilisateurs de NAS de mettre à jour leur système ers DSM 7.4.1 Update 1. Cette nouvelle version n’apporte pas de nouveautés ni de changements fondamentaux

La version 7.4.1 Update 1 de DSM débarque sur les NAS Synology

Le fabricant Synology propose aux utilisateurs de NAS de mettre à jour leur système ers DSM 7.4.1 Update 1. Cette nouvelle version n’apporte pas de nouveautés ni de changements fondamentaux puisqu’elle se contente de corriger des failles de sécurité.

L’installation de DSM 7.4.1 – 90080 Update 1 est vivement recommandée à tous les possesseurs de NAS Synology.

La mise à jour est actuellement en cours de déploiement sur tous les NAS du fabricant. Vous pouvez l’installer soit via une mise à jour manuelle soit via une mise à jour automatique.

D’après Synnology, « La mise à jour devrait être déployée dans toutes les régions au cours des prochains jours, bien que la date de disponibilité puisse varier légèrement d’une zone à l’autre ».

Quels changements pour DSM 7.4.1 Update 1 ?

D’après la Release Note de Synology, DSM 74.1 – 90080 Update 1 apporte uniquement des correctifs. Malheureusement, le fabricant est assez avare en informations puisqu’il ne fournit pas le détails des correctifs apportés.

Des failles de sécurité ont été corrigées

Comment installer DSM 7.4.1. Update 1 ?

Pour mettre à jour un NAS voilà comment faire :

si le NAS vous propose la mise à jour : rendez-vous dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.

rendez-vous dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour. si le NAS ne propose pas las mise à jour : vous devez alors effectuer une mise à jour manuelle. Commencez par télécharger sur cette page la mise à jour qui correspond à votre modèle de NAS puis installez la mise à niveau en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration ».

A noter qu’un redémarrage de l’appareil est nécessaire pour finaliser la mise à jour.