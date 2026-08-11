Synology lance les DiskStation neo+ : des NAS en version « Lite »

Le fabricant Synology a décidé de lancer dans certaines zones géographiques de nouveaux NAS, les DiskStation neo+, dont la quantité de mémoire vive est de seulement 4 Go de RAM (non ECC).

NAS
par Sebastien 0

Etant donné que le prix de la mémoire ne cesse de flamber et d’atteindre des sommets, le fabricant Synology a décidé de lancer dans certaines zones géographiques de nouveaux NAS, les DiskStation neo+, dont la quantité de mémoire vive est de seulement 4 Go de RAM (non ECC).

Le but de la manœuvre est de proposer des NAS se voulant plus abordables que leurs équivalents actuels qui embarquant 4 Go de RAM ECC voire même 8 Go de RAM ECC.

C’est ainsi que Synology présente quatre nouveaux NAS issus de la gamme neo+ : le DS725neo+, le DS925neo+, le DS1525neo+ et le DS1825neo+. Ces quatre modèles sont ni plus ni moins des versions bridées avec 4 Go de mémoire des actuels DS725+, DS925+, DS1525+ et DS1825+.

Leurs spécifications techniques restent inchangées. Ils embarquent toujours le même processeur, offrent le même nombre de baies et disposent du même nombre de connecteurs usb et rj45. Bref… pas de gros changements à signaler.

A tel point d’ailleurs que Synology n’a même pas pris la peine de créer de nouvelle fiches pour ces produits, qui partagent donc la même fiche que leurs prédécesseurs comme nous le fait remarquer nos confrères de Next.

Vous pouvez donc retrouver sur le site de Synology les pages des DS725+ / DS725neo+, DS925+ / DS925neo+, DS1525+ / S1525neo+ et DS1825+ / DX1825neo+

Reste à voir quels seront les tarifs de ces nouveaux NAS lorsqu’ils seront commercialisés dans l’hexagone et s’ils seront réellement plus abordables que les modèles d’origine.

Source Next

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Sebastien 20732 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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