DSM 7.4.1 est disponible pour les NAS Synology

Un mois après la sortie de DSM 7.4, le fabricant Synology propose en téléchargement DSM 7.4.1 à destination de ses NAS.

NAS
par Sebastien 0

Un mois après la sortie de DSM 7.4, le fabricant Synology propose en téléchargement DSM 7.4.1 à destination de ses NAS.

En principe, ka version 7.4.1 est disponible dès maintenant sous la forme d’une mise à jour automatique pour de nombreux appareils de la marque et peut s’installer directement depuis DSM, mais si ce n’est pas le cas chez vous il est alors nécessaire d’installer la mise à jour de façon manuelle (voir les explications plus bas dans cette actualité)

Quels changements pour DSM 7.4.1

Pour DSM 74.1 – 90080, la Release Note de Synology mentionne les changements suivants :

Gestion améliorée des certificats KMIP pour se conformer aux politiques actualisées d’émission de certificats des autorités de certification (AC) publiques. L’authentification des clients KMIP nécessite désormais des certificats émis par une autorité de certification privée. Les certificats par défaut de Synology, le certificat QuickConnect et les certificats émis par des autorités de certification publiques (par exemple, Let’s Encrypt, SSL.com et Sectigo) ne sont pas pris en charge pour l’authentification des clients KMIP. 

Des correctifs :

  • Correction d’un problème empêchant la reconnaissance d’un onduleur USB après la mise à jour vers DSM 7.4.
  • Correction d’un problème empêchant l’utilisation de périphériques USB sur certains modèles après la mise à jour vers DSM 7.4.

Comment installer DSM 7.4.1 sur votre NAS ?

Pour mettre à jour un NAS voilà comment faire :

  • si le NAS propose la mise à jour : rendez-vous dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.
  • si le NAS ne propose pas las mise à jour : il faut alors peffectuer une mise à jour manuelle. Pour cela, commencez par télécharger sur cette page la mise à jour qui correspond à votre appareil, puis installez la mise à niveau en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.

A noter qu’un redémarrage de l’appareil est requis pour finaliser l’installation de la mise à jour. En tout l’opération prend entre 10 et 20 minutes en fonction de votre NAS.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20715 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.9.1432.0

Sebastien

Télécharger Google Chrome 150.0.7871.187

Télécharger Opera One 133.0.5932.85

Télécharger Thunderbird 153.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : des SSD M.2. NVMe à prix cassés (maj le…

Sebastien

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 89€

Bon Plan : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur est bradé à 19€…

Soldes d’été 2026 : les licences à vie de MS Office 2024 à…

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.9.1432.0

Sebastien

Télécharger Google Chrome 150.0.7871.187

Télécharger Opera One 133.0.5932.85

Télécharger Thunderbird 153.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : des SSD M.2. NVMe à prix cassés (maj le…

Sebastien

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 89€

Bon Plan : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur est bradé à 19€…

Soldes d’été 2026 : les licences à vie de MS Office 2024 à…