DSM 7.4.1 est disponible pour les NAS Synology

Un mois après la sortie de DSM 7.4, le fabricant Synology propose en téléchargement DSM 7.4.1 à destination de ses NAS.

Un mois après la sortie de DSM 7.4, le fabricant Synology propose en téléchargement DSM 7.4.1 à destination de ses NAS.

En principe, ka version 7.4.1 est disponible dès maintenant sous la forme d’une mise à jour automatique pour de nombreux appareils de la marque et peut s’installer directement depuis DSM, mais si ce n’est pas le cas chez vous il est alors nécessaire d’installer la mise à jour de façon manuelle (voir les explications plus bas dans cette actualité)

Quels changements pour DSM 7.4.1

Pour DSM 74.1 – 90080, la Release Note de Synology mentionne les changements suivants :

Gestion améliorée des certificats KMIP pour se conformer aux politiques actualisées d’émission de certificats des autorités de certification (AC) publiques. L’authentification des clients KMIP nécessite désormais des certificats émis par une autorité de certification privée. Les certificats par défaut de Synology, le certificat QuickConnect et les certificats émis par des autorités de certification publiques (par exemple, Let’s Encrypt, SSL.com et Sectigo) ne sont pas pris en charge pour l’authentification des clients KMIP.

Des correctifs :

Correction d’un problème empêchant la reconnaissance d’un onduleur USB après la mise à jour vers DSM 7.4.

Correction d’un problème empêchant l’utilisation de périphériques USB sur certains modèles après la mise à jour vers DSM 7.4.

Comment installer DSM 7.4.1 sur votre NAS ?

Pour mettre à jour un NAS voilà comment faire :

si le NAS propose la mise à jour : rendez-vous dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.

rendez-vous dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour. si le NAS ne propose pas las mise à jour : il faut alors peffectuer une mise à jour manuelle. Pour cela, commencez par télécharger sur cette page la mise à jour qui correspond à votre appareil, puis installez la mise à niveau en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.

A noter qu’un redémarrage de l’appareil est requis pour finaliser l’installation de la mise à jour. En tout l’opération prend entre 10 et 20 minutes en fonction de votre NAS.