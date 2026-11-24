a version 7.4.1 Update 2 qui vient d’être libérée n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités nmais se contente d’améliorer la sécurité des NAS de la marque.

Synology a publié une nouvelle mise à jour du système d’exploitation DSM qui équipe ses NAS. La version 7.4.1 Update 2 qui vient d’être libérée n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités nmais se contente d’améliorer la sécurité des NAS de la marque. A cette occasion, le fabricant a colmaté deux failles de sécurité jugées critiques.

Correction d’une faille de sécurité (Synology-SA-26:20).

Correction d’une faille de sécurité (Synology-SA-26:21).

Les deux vulnérabilités, qui sont connues sous les références CVE-2026-123007 et CVE-2026-120382e, peuvent potentiellement être utilisées par des personnes malveillantes pour lire ou écrire des fichiers arbitraires et mener des attaques par déni de service.

Afin de garantir la sécurité de votre appareil et des données qu’il contient, la mise à jour vers DSM 7.4.1 – 90080 Update 2 est fortement recommandée. Ne tardez donc pas trop à lancer la mise à niveau dès que possible.

L’update est en cours de déploiement sur tous les NAS du fabricant. Vous pouvez l’installer soit via une mise à jour manuelle soit via une mise à jour automatique.

Comment installer DSM 7.4.1. Update 2 ?

Pour mettre à jour un NAS Synology voilà comment faire :

si le NAS vous propose la mise à jour : rendez-vous dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.

rendez-vous dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour. si le NAS ne propose pas las mise à jour : vous devez alors effectuer une mise à jour manuelle. Commencez par télécharger sur cette page la mise à jour qui correspond à votre modèle de NAS puis installez la mise à niveau en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration ».

A noter qu’un redémarrage de l’appareil est nécessaire pour finaliser la mise à jour.