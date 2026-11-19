AMD vient de publier la version 26.11.2 WHQL. Cette fois ci les pilotes supportent deux nouveaux jeux : Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown DLC et Phantom Blade Zero.

Après la sortie il y a quelques jours des drivers Radeon Adrenalin 26.11.1 WHQL qui corrigeaient un bug d’écriture avec les SSD, AMD vient de publier la version 26.11.2 WHQL. Cette fois ci les pilotes supportent deux nouveaux jeux : Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown DLC et Phantom Blade Zero. Ils prrenent aussi en charge ROCm 10.2 et apportent plusieurs correctifs. Les drivers sont dispo sur les serveurs du fabricant.

Quoi de neuf avec les Radeon Adrenalin 26.11.2 WHQL ?

Améliorations de la stabilité et de la fiabilité.

Prise en charge de la fonctionnalités ROCm 10.2.

Prise en charge de nouveaux jeux : Crimson Desert Enhanced : DLC « Charting the Unknown » Phantom Blade Zero



Plusieurs problèmes ont également été corrigés :