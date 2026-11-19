AMD publie les pilotes Radeon Adrenalin 26.11.2 WHQL
AMD vient de publier la version 26.11.2 WHQL. Cette fois ci les pilotes supportent deux nouveaux jeux : Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown DLC et Phantom Blade Zero.
Après la sortie il y a quelques jours des drivers Radeon Adrenalin 26.11.1 WHQL qui corrigeaient un bug d’écriture avec les SSD, AMD vient de publier la version 26.11.2 WHQL. Cette fois ci les pilotes supportent deux nouveaux jeux : Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown DLC et Phantom Blade Zero. Ils prrenent aussi en charge ROCm 10.2 et apportent plusieurs correctifs. Les drivers sont dispo sur les serveurs du fabricant.
Quoi de neuf avec les Radeon Adrenalin 26.11.2 WHQL ?
- Améliorations de la stabilité et de la fiabilité.
- Prise en charge de la fonctionnalités ROCm 10.2.
- Prise en charge de nouveaux jeux :
- Crimson Desert Enhanced : DLC « Charting the Unknown »
- Phantom Blade Zero
Plusieurs problèmes ont également été corrigés :
- La fonctionnalité AMD Smart Access Memory peut être désactivée après l’installation du pilote sur les systèmes Windows 10.
- Un plantage de l’application peut survenir lors du premier lancement de Resident Evil Requiem après la réinitialisation du cache des shaders sur les produits graphiques de la série Radeon RX 7000 et modèles ultérieurs.
- Des artefacts visuels peuvent apparaître sur les cheveux des personnages lors de sessions de jeu sur Phantom Blade Zero avec des produits graphiques de la série Radeon RX 9000.
- Des écritures excessives sur le disque système peuvent être observées lorsque le système est inactif, sur des produits graphiques des séries Radeon RX 5000 et RX 6000 sous Windows 10.
- Des délais d’attente (timeouts) du pilote peuvent survenir par intermittence lors de sessions de jeu sur War Thunder avec des produits graphiques de la série Radeon RX 5000.
- Un plantage de l’application peut survenir dans certains jeux après l’utilisation de l’utilitaire AMD Cleanup Utility sur des systèmes Windows® 10 équipés de produits graphiques de la série Radeon RX 9000.
- Un plantage du système peut survenir lors du lancement d’une application dont le chemin d’accès au fichier est long, sur des produits graphiques de la série Radeon RX 7000.
- Des plantages d’application ou des délais d’attente (timeouts) du pilote peuvent survenir par intermittence lors de diffusions en direct (streaming) avec OBS Studio sur des produits graphiques de la série Radeon RX 9000.
- Une fuite de mémoire peut être observée au fil du temps, entraînant une augmentation progressive du temps de lancement des applications, sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000 et modèles ultérieurs.
- Un échec au lancement du jeu PETAFAB: Bot Invasion peut survenir sur des produits graphiques de la série Radeon RX 6000.