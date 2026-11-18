Mozilla vient de publier la version 160.0.1 du navigateur Firefox. Cette nouvelle version est une mise à jour corrective qui contient exclusivement des corrections de bugs.

Firefox 160.0.1 : Mozilla offre des correctifs à son navigateur

Après avoir mis en ligne Firefox 160 il y a quelques jours, la fondation Mozilla vient de publier la version 160.0.1 du navigateur Firefox. Cette nouvelle version est une mise à jour corrective qui contient exclusivement des corrections de bugs. La liste est visible ci-dessous.

Une pluie de correctifs pour Firefox 160.0.1

Correction d’un problème où des lignes fines dans des fichiers PDF s’imprimaient sous forme de blocs noirs épais sur certaines imprimantes sous Windows. (Bug 2091728)

Correction d’un problème où des fichiers PDF, des éléments graphiques de pages web et du contenu WebGL s’affichaient de manière vide ou défectueuse sur les ordinateurs Mac équipés de processeurs graphiques AMD (par exemple, des cellules noires dans Google Sheets). (Bug 2091596)

Correction d’un problème d’affichage incorrect des couleurs dans le contenu WebGL et les éléments « canvas » (comme dans des jeux ou des arrière-plans sur Google Meet) sur certains systèmes Linux utilisant Wayland. (Bug 2089043)

Correction d’un problème où les liens sur certains sites, comme le Google Store, mettaient beaucoup de temps à se charger. (Bug 2087787)

Correction d’un problème provoquant le plantage d’onglets sur certains sites, notamment ChatGPT. (Bug 2088486)

Correction d’un problème empêchant l’envoi de datagrammes via des connexions WebTransport lorsqu’un site en envoyait un grand nombre de manière très rapprochée. (Bug 2092532)

Correction d’un problème où les gestes de balayage effectués sur un pavé tactile ou avec une souris entraînaient parfois le défilement de la page, alors même que le site avait bloqué cette fonctionnalité. (Bug 2086786)

Divers correctifs de sécurité.

Où télécharger Firefox 160.0.1 ?



La version 160.0.1 est disponible dès maintenant en téléchargement soit sur le site officiel soit depuis notre section Téléchargement.

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le logiciel depuis le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».