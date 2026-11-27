C’est aujourd’hui le jour J pour l’édition 2026 du Black Friday. Et comme d’habitude, de nombreuses enseignes proposent des codes promos et des offres promotionnelles nous permettant d’acquérir du matériel à prix discount.

C’est aujourd’hui le jour J pour l’édition 2026 du Black Friday. Et comme d’habitude, de nombreuses enseignes proposent des codes promos et des offres promotionnelles nous permettant d’acquérir du matériel à prix discount.

Je vous propose de découvrir ci-dessous un récapitulatif de l’ensemble des offres que j’ai déniché sur le web. On y croisé des PC portables, des accessoires PC, des SSD, des disques durs, des cartes mémoires, des NAS, des consoles de jeux, du matériel audio et vidéo, etc..

CODES PROMOS

STOCKAGE

SSD 2,5″ SATA Crucial BX500 1 To à 149,99€ sur Amazon.fr

à 149,99€ sur Amazon.fr SSD 2,5″ SATA PNY CS900 500 Go à 59,99€ sur CDiscount

clé usb SanDisk Utra 128 Go à 22,90€ sur Amazon.fr

à 22,90€ sur Amazon.fr clé usb SanDisk Ultra Fit 512 Go à 42,94€ sur Amazon.fr

à 42,94€ sur Amazon.fr clé usb SanDisk Ultra Fit 1 To à 88,97€ sur Amazon.fr

ACCESSOIRES PC

MONITEURS

Moniteur 24″ AOC 27B2H à 129€ sur Amazon.fr

CONSOLES & GAMING

Pack Nintendo Switch 2 + Zelda Ocarina of Time à 474,99€ sur CDiscount avec le code 25DES299

Pack Nintendo Switch 2 + Sports Resort + Zelda Ocarina of Time à 484,99€ sur CDiscount avec le code 25DES299

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Zelda Ocarina of Time à 521,99€ sur CDiscount avec le code 25DES299

Nintendo Switch 2 (avec batterie remplaçable) à 429€ sur Amazon.fr

TABLETTES ET SMARTPHONES

Apple iPad Air 11 pouces 128 Go à 709€ sur Amazon.fr

Google Pixel 11 512 Go à 609,99€ sur Amazon.fr

Xiaomi POCOX8 Pro 256 Gp à 301,53€ sur Amazon.fr

PC PORTABLES

Lenovo IdeaPad Slim 3 à 569€ sur Amazon.fr

(écran 15″, Ryzen 5 4000, RAM 16 Go, SSD 512 Go, windows 11)

à 569€ sur Amazon.fr (écran 15″, Ryzen 5 4000, RAM 16 Go, SSD 512 Go, windows 11) Lenovo IdeaPad Slim 3 à 499€ sur Amazon.fr

(écran 17″, Core i3 304, RAM 8 Go, SSD 256 Go, windows 11)

à 499€ sur Amazon.fr (écran 17″, Core i3 304, RAM 8 Go, SSD 256 Go, windows 11) Lenovo IdeaPad SLim 3 15AMN à 424,99€ sur CDiscount avec les deux codes 50D499 et 25DES249

(écran 15″, Ryzen 5 40, RAM 16 Go, SSD 512 Go, fourni sans windows)

à 424,99€ sur CDiscount avec les deux codes 50D499 et 25DES249 (écran 15″, Ryzen 5 40, RAM 16 Go, SSD 512 Go, fourni sans windows) ACER Aspire Go 15 à 499,99€ sur CDiscount avec les deux codes 50D499 et 25DES249

(écran 15″, Ryzen 7 8525U, RAM 16 Go, SSD 512 Go, fourni sans windows)

AUDIO & VIDEO

APPAREILS CONNECTES