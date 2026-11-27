Black Friday : l’ensemble des meilleures promos de l’édition 2026
C’est aujourd’hui le jour J pour l’édition 2026 du Black Friday. Et comme d’habitude, de nombreuses enseignes proposent des codes promos et des offres promotionnelles nous permettant d’acquérir du matériel à prix discount.
C’est aujourd’hui le jour J pour l’édition 2026 du Black Friday. Et comme d’habitude, de nombreuses enseignes proposent des codes promos et des offres promotionnelles nous permettant d’acquérir du matériel à prix discount.
Je vous propose de découvrir ci-dessous un récapitulatif de l’ensemble des offres que j’ai déniché sur le web. On y croisé des PC portables, des accessoires PC, des SSD, des disques durs, des cartes mémoires, des NAS, des consoles de jeux, du matériel audio et vidéo, etc..
CODES PROMOS
- CDiscount : 10€ de remise dès 79€ d’achats avec le code 10DES79
- CDiscount : 25€ de remise dès 299€ d’achats avec le code 25DES299
- CDiscount : 50€ de remise dès 449€ d’achats avec le code 50D449 sur une sélection de PC portables
- Boulanger : 10€ offerts dès 150€ d’achats sur votre 1ère commande via l’app
- Fnac : 10€ offerts tous les 100€ d’achats avec le code HAPBF10
- Aliexpress : 3€ de remise dès 18€ d’achats avec le code FRBF03 ou FRBF03
- Aliexpress : 6€ de remise dès 46€ d’achats avec le code FRBF06 ou FRBF06
- Aliexpress : 13€ de remise dès 79€ d’achats avec le code FRBF13 ou FRBF13
- Aliexpress : 23€ de remise dès 149€ d’achats avec le code FRBF23 ou FRBF23
- Aliexpress : 40€ de remise dès 235€ d’achats avec le code FRBF40 ou FRBF40
- Aliexpress : 60€ de remise dès 350€ d’achats avec le code FRBF50 ou FRBF50
- Aliexpress : 76€ de remise dès 469€ d’achats avec le code FRBF76 ou FRBF76
STOCKAGE
- SSD 2,5″ SATA Crucial BX500 1 To à 149,99€ sur Amazon.fr
- SSD 2,5″ SATA PNY CS900 500 Go à 59,99€ sur CDiscount
- SSD M.2. PCIe 3.0 PNY CS1030 1 To à 129,99€ sur CDiscount avec le code 10DES129
- SSD M.2. PCIe 4.0 SanDisk Optimus GX7100 500 Go à 105,87€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 SanDisk Optimus GX7100 1 To à 188,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 Lexar EQ790 1 To à 179,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 Lexar ARES 1 To à 189,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 5.0 Crucial T705 1 To à 308,53€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 Crucial P310 1 To à 134,99€ sur CDiscount avec le code 10DES129
- SSD M.2. PCIe 5.0 Samsung 9100 Pro 1 To à 194,98€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 Digiera 1 To à 118,97€ sur Amazon.de
- disque dur portable LaCie Rugged Mini 1 To à 118,44€ sur Amazon.fr
- disque dur portable LaCie Rugged Mini 2 To à 151,87€ sur Amazon.fr
- disque dur portable LaCie Rugged Mini 5 To à 209,99€ sur Amazon.fr
- disque dur dur Seagate Expansion 20 To à 669,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 1 To à 199,60€ sur CDiscount avec le code 10DES129
- micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 25,36€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Ultra 256 Go à 54,59€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 30,05€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 64 Go à 32,98€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 35,98€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Lexar Play 633x 64 Go à 16,99€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Utra 128 Go à 22,90€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Ultra Fit 512 Go à 42,94€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Ultra Fit 1 To à 88,97€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies Synoloy DS225+ et 2 disques durs Seagate Barracuda 2 To à 599,99€ sur GrosBill
- NAS 2 baies TERRAMASTER F2-425 Plus (N150) à 423,99€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies TERRAMASTER F2-425 Plus (N95) à 399,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies TERRAMASTER F4-425 Plus (N95) à 503,99€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies UGREEN DXP2800 à 313,49€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DXP4800 Plus à 519,99€ sur Amazon.fr
- NAS 6 baies UGREEN DXP6800 Pro à 899,99€ sur Amazon.fr
- NAS 8 baies UGREEN DXP8800 Plus à 1049,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies (pour SSD M.2.) UGREEN DXP480T Plus à 659,99€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies UGREEN DH2300 à 179,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DH4300 Plus à 309,99€ sur Amazon.fr
ACCESSOIRES PC
- Souris Logitech G203 RGB à 18,59€ sur Amazon.fr
- Souris Logitech G305 Lightspeed à 28,99€ sur Amazon.fr
- Souris Logitech M185 à 7,80€ sur Amazon.fr
- Souris Logitech M220 à 7,80€ sur Amazon.fr
- Souris Razer DeathAdder Essential à 14,99€ sur Amazon.fr
- Clavier + souris Logitech MK235 à 19,45€ sur Amazon.fr
- Clavier + souris Logitech MK540 à 34,99€ sur Amazon.fr
- Clavier HyperX Alloy RGB à 37,08€ sur Amazon.fr
- Clavier Corsair K70 Max RGX à 139,99€ sur Amazon.fr
MONITEURS
- Moniteur 24″ AOC 27B2H à 129€ sur Amazon.fr
CONSOLES & GAMING
- Pack Nintendo Switch 2 + Zelda Ocarina of Time à 474,99€ sur CDiscount avec le code 25DES299
- Pack Nintendo Switch 2 + Sports Resort + Zelda Ocarina of Time à 484,99€ sur CDiscount avec le code 25DES299
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Zelda Ocarina of Time à 521,99€ sur CDiscount avec le code 25DES299
- Nintendo Switch 2 (avec batterie remplaçable) à 429€ sur Amazon.fr
TABLETTES ET SMARTPHONES
- Apple iPad Air 11 pouces 128 Go à 709€ sur Amazon.fr
- Google Pixel 11 512 Go à 609,99€ sur Amazon.fr
- Xiaomi POCOX8 Pro 256 Gp à 301,53€ sur Amazon.fr
PC PORTABLES
- Lenovo IdeaPad Slim 3 à 569€ sur Amazon.fr
(écran 15″, Ryzen 5 4000, RAM 16 Go, SSD 512 Go, windows 11)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 à 499€ sur Amazon.fr
(écran 17″, Core i3 304, RAM 8 Go, SSD 256 Go, windows 11)
- Lenovo IdeaPad SLim 3 15AMN à 424,99€ sur CDiscount avec les deux codes 50D499 et 25DES249
(écran 15″, Ryzen 5 40, RAM 16 Go, SSD 512 Go, fourni sans windows)
- ACER Aspire Go 15 à 499,99€ sur CDiscount avec les deux codes 50D499 et 25DES249
(écran 15″, Ryzen 7 8525U, RAM 16 Go, SSD 512 Go, fourni sans windows)
AUDIO & VIDEO
- TV Samsung 75″ 75M70H Mini LED à 679,99€ sur Amazon.fr
- TV Samsung 65″ 65QN70H Neo QLED à 649,99€ sur Amazon.fr
- casque filaire Belkin Soundform Mini noir à 12,99€ sur Amazon.fr
- casque filaire Belkin Soundform Mini bleu à 12,99€ sur Amazon.fr
- casque filaire Belkin Soundform Mini rose à 12,99€ sur Amazon.fr
- écouteurs Beats Solo à 49€ sur Amazon.fr
- écouteurs Bose QuietComfort à 109,99€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods 5 avec réduction de bruit à 129€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods 5 avec réduction de bruit + boîtier de charge à 148€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods 4 sans réduction de bruit à 119€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods Pro Max 2 à 528,99€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods Pro 3 à 188€ sur Amazon.fr
- enceinte Echo Dot à 34,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Cube à 129,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick HD à 26,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K à 37,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K Max à 52,99€ sur Amazon.fr
APPAREILS CONNECTES
- thermostat Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr
- tête thermostatique Netatmo à 45,59€ sur Amazon.fr
- caméra intérieure Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
- détecteurs d’ouverture Netatmo à 45,26€ sur Amazon.fr
- station météo Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr
- module additionnel intérieur à 49,99€ sur Amazon.fr
- pluviomètre Netatmo à 49,99€ sur Amazon.fr
- anémomètre Netatmo à 59,99€ sur Amazon.fr
- détecteur de fumée Netatmo à 69,99€ sur Amazon.fr
- 1 traceur UGREEN FineTrack compatible iOS à 9,74€ sur Amazon.fr
- Lot de 2 traceurs UGREEN FineTrack compatibles iOS à 13,99€ sur Amazon.fr
- Lot de 4 traceurs UGREEN FineTrack compatibles iOS à 23,99€ sur Amazon.fr
- Apple AirTag 2 à 25€ chez Amazon.fr
- Lot de 2 Apple AirTag 2 à 50€ chez Amazon.fr (25€ pièce)
- Lot de 4 Apple AirTag 2 à 84,99€ chez Amazon.fr (21,24€ pièce)