SanDisk lance les cartes mémoires micro SDXC Guardian Series : Dash Cam et Security Cam

SanDisk lance une nouvelle gamme de cartes mémoires micro SDXC qui porte le nom de Guardian Series. Ce sont des cartes spécialement prévues pour fonctionner avec des caméras embarquées et des caméras de surveillance.

SanDisk lance une nouvelle gamme de cartes mémoires micro SDXC qui porte le nom de Guardian Series. Ce sont des cartes spécialement prévues pour fonctionner avec des caméras embarquées et des caméras de surveillance.

Le fabricant explique que les cartes mémoires de la gamme Guardian offrent une endurance élevée afin de satisfaire aux exigences des caméras et des systèmes qui fonctionnent H24.

Destinée aux caméras de surveillance domestiques, aux caméras embarquées et aux systèmes de surveillance intégrés, la gamme SANDISK Guardian Series, permet un enregistrement en continu grâce à sa résistance aux conditions environnementales difficiles et aux réécritures permanentes nécessaires au fonctionnement des caméras.

Alors que les caméras occupent une place croissante dans la surveillance des logements, des familles, des véhicules et des biens personnels, les particuliers ont besoin de solutions de stockage capables de répondre aux exigences d’un enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de pouvoir accéder à leurs vidéos lorsqu’ils en ont besoin.

« Aujourd’hui, les particuliers s’appuient sur des caméras pour surveiller leur famille, leur logement, leur véhicule et leurs biens personnels. Disposer d’une carte mémoire ou d’une solution de stockage adaptée est donc essentiel » déclare Susan Park, VP Consumer Products chez Sandisk. « Les solutions de stockage classiques n’ont pas été conçues pour répondre aux exigences d’un enregistrement en continu dans des environnements difficiles. Nous avons donc développé la gamme SANDISK Guardian Series pour offrir des performances plus fiables, à toute heure. Conçue pour l’endurance et la fiabilité des enregistrements, cette gamme contribue à assurer un enregistrement local fiable des séquences essentielles et offre ainsi davantage de sérénité dans le monde connecté d’aujourd’hui. »

La gamme Guardian Series de SanDisk comprend : la Dash Cam et la Security Cam.

SANDISK Dash Cam

Cette carte est conçue pour fonctionner avec une grande variété de caméras embarquées. La carte SanDisk Dash Cam est spécialement développée pour assurer un enregistrement en continu et une endurance élevée dans des conditions de conduite exigeantes.

Elle supporte l’enregistrement allant du Full HD à la 4K Ultra HD. Elle est conçue pour résister à la chaleur et à l’humidité, même lors des plus longs trajets. La carte est garantie deux ans. Comme on peut le voir sur le site de SanDisk, elle existe en cinq capacités de stockage : 32 Go (26,99€), 64 Go (30,99€), 128 Go (47,99€), 256 Go (92,99€) et 512 Go (179,99€).

La Dash Cam de SanDisk a été testée, dans sa version 512 Go, pour supporter jusqu’à 40.000 heures d’enregistrement de trajets. Ses débits ne sont pas très élevés mais sont suffisants pour de l’enregistrement vidéo : 100 Mo/s en lecture et 40 Mo/s en écriture.

SANDISK Security Cam

Celle-ci est prévue pour fonctionner avec une grande variété de caméras de surveillance. Elle permet un fonctionnement en continu, en complément ou en remplacement du stockage dans le cloud, afin de contribuer à conserver les vidéos même en cas d’absence de l’accès à internet (coupure de WIFI ou autres…).

La Security Cam est dispo sur le site du fabricant en cinq capacités de stockage : 32 Go (25,99€), 64 Go (30,99€), 128 Go (45,99€), 256 Go (90,99€) et 512 Go (169,99€). La carte peut résister aux températures, à l’eau et à la poussière pour une utilisation dans les systèmes de caméras extérieures tout au long de l’année. Elle supporte l’enregistrement allant du Full HD à la 4K.

A noter qu’elle est couvert, tout comme le modèle précédent ^par une garantie de deux ans. Elle offre d’ailleurs les mêmes taux de transferts, à savoir : 100 Mo/s en lecture et 40 Mo/s en écriture.