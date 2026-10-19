SanDisk lance les cartes mémoires micro SDXC Guardian Series : Dash Cam et Security Cam

SanDisk lance une nouvelle gamme de cartes mémoires micro SDXC qui porte le nom de Guardian Series. Ce sont des cartes spécialement prévues pour fonctionner avec des caméras embarquées et des caméras de surveillance.

Cartes mémoires
par Sebastien 0

SanDisk lance une nouvelle gamme de cartes mémoires micro  SDXC qui porte le nom de Guardian Series. Ce sont des cartes spécialement prévues pour fonctionner avec des caméras embarquées et des caméras de surveillance.

Le fabricant explique que les cartes mémoires de la gamme Guardian offrent une endurance élevée afin de satisfaire aux exigences des caméras et des systèmes qui fonctionnent H24.

Destinée aux caméras de surveillance domestiques, aux caméras embarquées et aux systèmes de surveillance intégrés, la gamme SANDISK Guardian Series, permet un enregistrement en continu grâce à sa résistance aux conditions environnementales difficiles et aux réécritures permanentes nécessaires au fonctionnement des caméras.

Alors que les caméras occupent une place croissante dans la surveillance des logements, des familles, des véhicules et des biens personnels, les particuliers ont besoin de solutions de stockage capables de répondre aux exigences d’un enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de pouvoir accéder à leurs vidéos lorsqu’ils en ont besoin.

« Aujourd’hui, les particuliers s’appuient sur des caméras pour surveiller leur famille, leur logement, leur véhicule et leurs biens personnels. Disposer d’une carte mémoire ou d’une solution de stockage adaptée est donc essentiel » déclare Susan Park, VP Consumer Products chez Sandisk. « Les solutions de stockage classiques n’ont pas été conçues pour répondre aux exigences d’un enregistrement en continu dans des environnements difficiles. Nous avons donc développé la gamme SANDISK Guardian Series pour offrir des performances plus fiables, à toute heure. Conçue pour l’endurance et la fiabilité des enregistrements, cette gamme contribue à assurer un enregistrement local fiable des séquences essentielles et offre ainsi davantage de sérénité dans le monde connecté d’aujourd’hui. »

La gamme Guardian Series de SanDisk comprend : la Dash Cam et la Security Cam.

SANDISK Dash Cam

Cette carte est conçue pour fonctionner avec une grande variété de caméras embarquées. La carte SanDisk Dash Cam est spécialement développée pour assurer un enregistrement en continu et une endurance élevée dans des conditions de conduite exigeantes.

Elle supporte l’enregistrement allant du Full HD à la 4K Ultra HD. Elle est conçue pour résister à la chaleur et à l’humidité, même lors des plus longs trajets. La carte est garantie deux ans. Comme on peut le voir sur le site de SanDisk, elle existe en cinq capacités de stockage : 32 Go (26,99€), 64 Go (30,99€), 128 Go (47,99€), 256 Go (92,99€) et 512 Go (179,99€).

La Dash Cam de SanDisk a été testée, dans sa version 512 Go, pour supporter jusqu’à 40.000 heures d’enregistrement de trajets. Ses débits ne sont pas très élevés mais sont suffisants pour de l’enregistrement vidéo : 100 Mo/s en lecture et 40 Mo/s en écriture.

SANDISK Security Cam

Celle-ci est prévue pour fonctionner avec une grande variété de caméras de surveillance. Elle permet un fonctionnement en continu, en complément ou en remplacement du stockage dans le cloud, afin de contribuer à conserver les vidéos même en cas d’absence de l’accès à internet (coupure de WIFI ou autres…).

La Security Cam est dispo sur le site du fabricant en cinq capacités de stockage : 32 Go (25,99€), 64 Go (30,99€), 128 Go (45,99€), 256 Go (90,99€) et 512 Go (169,99€). La carte peut résister aux températures, à l’eau et à la poussière pour une utilisation dans les systèmes de caméras extérieures tout au long de l’année. Elle supporte l’enregistrement allant du Full HD à la 4K.

A noter qu’elle est couvert, tout comme le modèle précédent ^par une garantie de deux ans. Elle offre d’ailleurs les mêmes taux de transferts, à savoir : 100 Mo/s en lecture et 40 Mo/s en écriture.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger 7-Zip 26.05 (64 bit)

Sebastien

Télécharger Daemon Tools Lite 12.6.0.2472

Télécharger Opera One 139.0.6053.15

Télécharger Thunderbird 159.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Où télécharger les dernières images ISO de Windows 11…

Sebastien

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : les Apple AirTag 2 sont dispo à partir de…

Sebastien

Black Friday : 599€ le pack comprenant un NAS Synology DS225+ et 2…

Promos du Single’s Day (11.11) : MS Office 2024 à seulement 22,11€ et…

Bon Plan : le SSD M.2. NVMe LEXAR EQ790 1 To débarque à 169,99€

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger 7-Zip 26.05 (64 bit)

Sebastien

Télécharger Daemon Tools Lite 12.6.0.2472

Télécharger Opera One 139.0.6053.15

Télécharger Thunderbird 159.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Où télécharger les dernières images ISO de Windows 11…

Sebastien

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : les Apple AirTag 2 sont dispo à partir de…

Sebastien

Black Friday : 599€ le pack comprenant un NAS Synology DS225+ et 2…

Promos du Single’s Day (11.11) : MS Office 2024 à seulement 22,11€ et…

Bon Plan : le SSD M.2. NVMe LEXAR EQ790 1 To débarque à 169,99€