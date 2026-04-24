LEXAR étoffe sa gamme de cartes mémoires micro SDXC Silver Plus avec une nouvelle capacité de stockage. Elle est maintenant proposée avec une capacité de 2 To.

LEXAR étoffe sa gamme de cartes mémoires micro SDXC « Silver Plus » avec une nouvelle capacité de stockage. Déjà disponible en version 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, la série Silver Plus est maintenant proposée avec une capacité de 2 To.

Cette nouvelle capacité devrait permettre aux utilisateurs de stocker encore plus de données et d’enregistrer encore plus de photos et de vidéos. Et ça tombe bien car les cartes LEXAR Silver Plus sont des modèles UHS-I performantes et endurantes, parfaitement adaptées pour l’enregistrement de photos et vidéos HD et 4K. Elles sont d’ailleurs recommandées par le fabricant DJI pour une utilisation avec ses produits.

Pour information, la nouvelle carte micro SDXC de LEXAR de 2 To est un modèle UHS-I qui répond aux normes A2 et V30. Elle supporte des débits de 255 Mo/s en lecture et de 180 Mo/s en écriture.

La carte est couverte par une garantie à vie. Pour l’instant son prix de vente du modèle 2 To n’est pas connu mais à titre d’informations les autres capacités coûtent respectivement : 64 Go (21,99€), 128 Go (41,39€), 256 Go (64,99€), 512 Go (64,99€), 1 To (199,99€).