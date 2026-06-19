Sur l’Epic Games Store, deux jeux vidéos sont offerts pendant une semaine. Il s’agit de Citizen Sleeper et Robobeat que vous pouvez télécharger respectivement ici et là. Ils sont gratuits jusqu’au jeudi 25 juin 206.

Sur l’Epic Games Store, deux jeux vidéos sont offerts pendant une semaine. Il s’agit de Citizen Sleeper et Robobeat que vous pouvez télécharger respectivement ici et là. Ils sont gratuits jusqu’au jeudi 25 juin 206.

Citizen Sleeper

Une aventure dans les ruines du capitalisme interplanétaire. Incarnez un fugitif échoué sur une station anarchique aux confins d’une société interstellaire. Choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir avec une liberté inspirée des jeux de rôle papier.

Robobeat

Ne lâchez pas la gâchette ! Dans le jeu de tir rythmé ROBOBEAT, vous jouez Ace, un chasseur de prime aux trousses du robot fou Frazzer dans son manoir évolutif. Courez sur les murs, glissez et tirez en rythme pour éliminer des armées de robots et attraper votre cible.