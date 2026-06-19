Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store

Sur l’Epic Games Store, deux jeux vidéos sont offerts pendant une semaine. Il s’agit de Citizen Sleeper et Robobeat que vous pouvez télécharger respectivement ici et là. Ils sont gratuits jusqu’au jeudi 25 juin 206.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Two video game covers side by side on a purple background: Citizen Sleeper (pink art) and RoboBeat: Shoot to the Rhythm (neon artwork); both have a blue 'GRATUIT' label.]

Sur l’Epic Games Store, deux jeux vidéos sont offerts pendant une semaine. Il s’agit de Citizen Sleeper et Robobeat que vous pouvez télécharger respectivement ici et . Ils sont gratuits jusqu’au jeudi 25 juin 206.

Citizen Sleeper

Une aventure dans les ruines du capitalisme interplanétaire. Incarnez un fugitif échoué sur une station anarchique aux confins d’une société interstellaire. Choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir avec une liberté inspirée des jeux de rôle papier.

Robobeat

Ne lâchez pas la gâchette ! Dans le jeu de tir rythmé ROBOBEAT, vous jouez Ace, un chasseur de prime aux trousses du robot fou Frazzer dans son manoir évolutif. Courez sur les murs, glissez et tirez en rythme pour éliminer des armées de robots et attraper votre cible.

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Sebastien 20682 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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