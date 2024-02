Samsung dévoile une microSD SD Express de 256 Go

Le fabricant Samsung propose pour la première fois une carte mémoire au format microSD SD Express ultra rapide. La carte embarque de la mémoire V-NAND Flash et exploite une interface SD Express dont on a déjà eu l’occasion de parler à plusieurs reprises par le passé.

La carte mémoire est annoncé comme étant très rapide. D’après Samsung, sa micro SD Express supporte une vitesse de lecture séquentielle de 800 Mo/s ce qui est nettement plus élevé que les meilleurs micro SD du moment qui plafonnent au mieux à 200 Mo/s.

Grâce à une conception économe en énergie et un micrologiciel optimisé pour des performances élevées et une gestion thermique efficace, la carte offre des performances dignes d’un SSD dans un format compact. Alors que les vitesses de lecture pour les cartes microSD traditionnelles avec une interface UHS-1 étaient limitées à 104 Mo/s, la SD Express permet des vitesses allant jusqu’à 985 Mo/s. Ces vitesses n’étaient pas disponibles commercialement pour les cartes microSD jusqu’à présent.

La carte microSD SD Express de Samsung offre une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu’à 800 Mo/s – 1,4 fois plus rapide que les SSD SATA (jusqu’à 560 Mo/s) et plus de quatre fois plus rapide que les cartes mémoire UHS-1 traditionnelles (jusqu’à 200 Mo/s). Pour garantir des performances optimales dans un petit format, le Dynamic Thermal Guard (DTG) maintient une température optimale, même lors de sessions d’utilisation prolongées.