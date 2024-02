Kingston lance une carte SD de 1 To qui supporte 280 Mo/s

Kingston étoffe sa gamme de cartes mémoires Canvas React Plus V60 avec un modèle qui offre une capacité de stockage de 1 To.

Kingston étoffe sa gamme de cartes mémoires Canvas React Plus V60 avec un modèle qui offre une capacité de stockage de 1 To. Pour information, cette série de cartes SD haut de gamme est spécialement prévue pour les photographes et vidéastes qui souhaitent avoir à disposition des cartes SD rapides (par exemple pour de l’enregistrement en 4K).

Et le moins que l’on puisse dire c’est que les cartes Canvas React Plus V60 sont rapides puisqu’elles offrent des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 280 Mo/s en lecture et jusqu’à 150 Mo/s en écriture.

Pas moins de quatre capacités de stockage sont disponibles : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle : 280 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture pour les versions 256 Go, 512 Go et 1 To tandis que la version 128 Go doit se contenter de 100 Mo/s en écriture seulement.

Les Canvas React Plus V60 sont des cartes SD UHS-II de classe 10 qui sont conformes avec les normes U3 et V60. Pour l’instant les tarifs ne sont pas connus.