Le fabricant NETAC arrive en France avec un SSD PCIe 4.0

Principalement connu en Chine et sur les sites asiatiques (comme Aliexpress, Geekbuying, et autres…) le fabricant NETAC arrive maintenant en France. Le constructeur propose essentiellement des produits de stockage tels que des clés usb, des SSD, des cartes mémoires, des SSD portables et quelques accessoires.

C’est par le biais d’un communiqué de presse que le constructeur nous annonce son arrivée dans l’hexagone. Son produit phare est un SSD M.2. NVMe qui porte le nom de NV7000. C’est un SSD qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches d’origine Micron et il dispose d’un contrôleur InnoGrit IG5236.

Le NV7000 existe en trois versions : 1 To, 2 To et 4 To. Le fabricant annonce des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 7.300 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.700 Mo/s en écriture.

Les NV7000 de 1 To, 2 To et 4 To sont déjà référencés sur le site Amazon.fr qui les propose à respectivement 89,99€, 145,99€ et 289,99€.