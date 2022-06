Micron lance une carte micro SD d’une capacité de 1,5 To

Le fabricant Micron a profité du salon Embedded World qui se déroule en ce moment en Allemagne pour dévoiler une nouvelle carte mémoire de très haute capacité.

Micron annonce que sa carte mémoire atteint une capacité de stockage de 1,5 To et il la présente comme étant la première carte mémoire de 1,5 To au monde.

Sa carte mémoire porte le nom de i400. C’est une micro SD qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D à 176 couches couplée à de la mémoire DRAM à double débit de données (LPDDR5) et à faible consommation d’énergie.

La Micron i400 de 1,5 To est une micro SDXC de classe 10 qui répond aux normes A2, U3 et UHS-I. Pour le moment on ne connaît pas les débits qui seront offerts par la carte ni son niveau d’endurance.

Grâce à son importante capacité de stockage, la Micron i400 de 1,5 To pourra stocker une énorme quantité de données. D’après le fabricant, la i400 est prévue et optimisée pour la vidéo surveillance. Elle est conçue pour permettre l’enregistrement en continu de vidéos en haute qualité 7/7 jours et 24/24 heures durant 5 ans.

Vous l’aurez compris, la Micron i400 se destine plus particulièrement à un usage professionnel chez les entreprises. Le fabricant ne communique pas (encore) son prix de vente mais nul doute qu’il sera très élevé. On aura sûrement l’occasion d’en reparler dans le futur.

Pour information, des cartes mémoires micro SD de 1 To existent déjà sur le marché pour le grand public. Par exemple, la SanDisk Ultra 1 To coûte 150€ sur Amazon.fr, la Lexar Play 1 To coûte 200€ sur Amazon.fr et la SanDisk Extreme Pro vaut 220€ sur Amazon.fr.