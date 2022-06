Micron 5400 : des SSD SATA pour les entreprises

Micron vient d’ajouter un nouveau SSD à son catalogue. Le constructeur vise essentiellement les entreprises et notamment les Datacenters avec son Micron 5400.

Micron vient d’ajouter un nouveau SSD à son catalogue. L’appareil porte le nom de Micron 5400, c’est un SSD qui n’est pas destiné aux particuliers ni au grand public d’une manière générale. En effet, le constructeur vise essentiellement les entreprises et notamment les Datacenters avec son Micron 5400.

Le SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches de dernière génération conçue par Micron lui même. D’après le fabricant, ce SSD qui tire partie d’une interface SATA serait 50% plus fiable et endurant que les autres SSD SATA du marché.

La gamme Micron 5400 se présente en plusieurs variantes : 5400 Boot, 5400 Pro et 5400 Max ainsi qu’en plusieurs formats, que ce soit : 2,5 pouces SATA ou M.2. (2280) SATA. Des capacités de stockage allant de 240 Go à 7,68 To sont également proposées en fonction des différents modèles.

A noter qu’en terme de performances, les Micron 5400 ne sont pas des bêtes de course puisqu’ils sont limités par l’interface SATA. Ils proposent donc au mieux des débits maximum de 540 Mo/s en lecture et de 520 Mo/s en écriture. C’est donc plutôt au niveau de l’endurance que ça se joue…

Voilà le détail des différents modèles :

Pour finir sachez que les Micron 5400 seront disponibles prochainement pour les entreprises. Ils seront couverts par une garantie constructeur de 5 ans et offriront un MTTF de 3 millions d’heures.