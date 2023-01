Micron 9400 : des SSD de 30 To pour les Datacenters

Micron lance une nouvelle gamme de SSD à destination des Datacenters : le Micron 9400. C’est un SSD au format U.3. qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x NVMe 1.4 et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches.

Le Micron 9400 existe en deux déclinaisons : le Micron 9400 Pro et le Micron 9400 Max. Les deux se différencient principalement par la capacité de stockage proposée, par le nombre d’IOPS en écriture et par leur endurance.

Des capacités de 7,68 To, 15,36 To et 30,72 To sont annoncées pour le 9400 Pro tandis que le 9400 Max a droit à des capacités de stockage de 6,4 To, 12,8 To et 25,6 To.

Voilà un tableau récapitulatif des caractéristiques techniques des deux modèles :

Micron 9400 NVMe 9400 PRO 9400 MAX Form Factor U.3 2.5″ 15mm Interface PCIe 4.0 NVMe 1.4 Capacités 7,68 To

15,36 To

30,72 To 6,4 To

12,8 To

25,6 To NAND Flash Micron 176L 3D TLC Lecture séquentielle 7.000 Mo/s Ecriture séquentielle 7.000 Mo/s Lecteur aléatoire (4 KB) 1,6 millions iOPS

1,5 millions iOPS (30.72TB) 1,6 millions iOPS

1,5 millions iOPS (25,6 To) Ecriture aléatoire (4 KB) 300K IOPS 600K IOPS

550K IOPS (25,6 To) Endurance 1 DWPD 3 DWPD Garantie 5 ans

Dans les deux cas, les SSD sont annoncés avec une garantie de cinq ans. Ils seront disponibles prochainement pour les entreprises et en particulier pour les Datacenters. Les tarifs ne sont pas connus pour le moment mais nul doute que les prix seront assez élevés vu les caractéristiques des SSD et vu la clientèle visée.