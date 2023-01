Les jeux Adios et Hell is Others sont offerts sur l’Epic Games Store

Deux nouveaux jeux sont gratuits cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Adios et Hell is Others.

Deux nouveaux jeux sont gratuits cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Adios et Hell is Others que vous pouvez récupérer gratuitement jusqu’au 2 février 2023.

Adios est un jeu cinématographique à la première personne sur le fait de se tenir à une décision compliquée. Vous êtes un éleveur de porcs au Kansas. C’est le mois d’octobre. Les matins froids et vivifiants sont la norme et vous avez décidé de ne plus laisser la mafia utiliser vos cochons pour se débarrasser des cadavres. Lorsqu’un ancien copain, qui travaille comme tueur à gages, arrive avec son assistant pour livrer un autre cadavre, vous trouvez enfin le courage de lui dire que vous en avez assez.

Adam Smithson fait de son mieux pour exister dans son petit appartement, seul, au-dessus de Century City. Son seul compagnon est un bonsaï, dont il s’occupe consciencieusement, peut-être seulement pour passer le temps. Un temps qui semble n’avoir ni début ni fin. Mais comme tout le reste de la ville, ses plantes ont besoin de sang pour survivre. Adam est donc obligé de trouver un approvisionnement régulier dans les rues sombres en contrebas. Un ascenseur descend Adam dans le cauchemar ténébreux de la ville où la chasse commence. Dans un endroit où le sang est monnaie courante et où la seule issue est le bas, Adam doit survivre et prospérer du mieux qu’il peut tout en affrontant les autres avec le même objectif en tête.