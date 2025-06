Plusieurs films de Tarantino dispo gratuitement sur le net

Si vous êtes fan de cinéma et que vous appréciez les films de Tarantino, vous allez être ravis puisque pluseurs films sont en ce moment disponibles gratuitement sur le net.

Si vous êtes fan de cinéma et que vous appréciez les films de Tarantino, vous allez être ravis puisque pluseurs films sont en ce moment disponibles gratuitement sur le net. Aucun abonnement Netflix ou Amzon Prime Vidéo n’est nécessaire, inutile non plus de sortir la carte bleue puisque c’est à la chaîne ARTE que nous devons ce petit cadeau plutôt bien venu.

En effet, la chaîne ARTE rend hommage au célèbre réalisateur hollywoodien au travers d’une rétrospective de plusieurs films intitulée « Le cinéma de Quentin Tarantino ».

En vous rendant sur cette page du site de ARTE vous pourrez visionner gratuitement plusieurs titres incontournables de la filmographie de Quentin Tarantino : Jackie Brown, Kill Bill Vol.1, Kill Bill Vol.2, Reservoir Dogs, Boulevard de la mort et Planète Terreur. Des reportages sont également disponibles.

A noter que l’inscription sur le site de ARTE est nécessaire, uniquement pour s’assurer de l’âge du spectateur, certaines scènes étant « déconseillées à un public jeune ou sensible ».

En plus de son site web, ARTE propose également les films sur sa chaîne youtube. Pour l’instant, seul Kill Bill Vol.1 est dispo sur Youtube.