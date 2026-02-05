En attendant la version 148 qui devrait être mise en ligne très prochainement, Mozilla vient de publier la version 147.0.3 du navigateur Firefox.

Mozilla corrige des bugs et sort la version 147.0.3 de Firefox

En attendant la version 148 qui devrait être mise en ligne très prochainement, Mozilla vient de publier la version 147.0.3 du navigateur Firefox. La mise à niveau corrige plusieurs bugs et améliore l’interopérabilité pour les API web. L’ensemble des changements est consultable ci-dessous.

Quoi de neuf dans Firefox 147.0.3 ?

Nouveauté

Améliorations de l’interopérabilité pour les API web de positionnement des ancres CSS et de navigation.

Des correctifs

Correction d’une régression : les éléments en position fixe (position: sticky) de certaines pages web pouvaient sembler bloqués ou ne pas se mettre à jour lors du défilement à la molette après certaines interactions au survol de la souris (bug 2010481).

Correction d’un problème : les outils de développement de Firefox ne se rouvraient pas après l’utilisation du sélecteur de nœuds de l’inspecteur et le rechargement d’une page contenant des iframes d’origine différente (bug 2003810).

Correction d’un problème : la section des paramètres du fournisseur DNS sur HTTPS pouvait apparaître comme une case vide, empêchant ainsi les utilisateurs de voir ou de modifier le paramètre actuel (bug 2010501).

Correction d’un problème sur les systèmes Windows avec un grand nombre de polices installées : certaines parties de l’interface utilisateur de Firefox (onglets, menus et paramètres) pouvaient afficher des caractères ou des symboles illisibles au lieu du texte. (bug 2012950)

Où télécharger Firefox 147.0.3 ?



La version 147.0.3 de Mozilla Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement qui répertorie une flopée de logiciels.

A noter que si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez effectuer la mise à jour directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».