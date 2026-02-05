Mozilla corrige des bugs et sort la version 147.0.3 de Firefox

En attendant la version 148 qui devrait être mise en ligne très prochainement, Mozilla vient de publier la version 147.0.3 du navigateur Firefox.

Logiciels
par Sebastien 0

En attendant la version 148 qui devrait être mise en ligne très prochainement, Mozilla vient de publier la version 147.0.3 du navigateur Firefox. La mise à niveau corrige plusieurs bugs et améliore l’interopérabilité pour les API web. L’ensemble des changements est consultable ci-dessous.

Quoi de neuf dans Firefox 147.0.3 ?

Nouveauté

  • Améliorations de l’interopérabilité pour les API web de positionnement des ancres CSS et de navigation.

Des correctifs

  • Correction d’une régression : les éléments en position fixe (position: sticky) de certaines pages web pouvaient sembler bloqués ou ne pas se mettre à jour lors du défilement à la molette après certaines interactions au survol de la souris (bug 2010481).
  • Correction d’un problème : les outils de développement de Firefox ne se rouvraient pas après l’utilisation du sélecteur de nœuds de l’inspecteur et le rechargement d’une page contenant des iframes d’origine différente (bug 2003810).
  • Correction d’un problème : la section des paramètres du fournisseur DNS sur HTTPS pouvait apparaître comme une case vide, empêchant ainsi les utilisateurs de voir ou de modifier le paramètre actuel (bug 2010501).
  • Correction d’un problème sur les systèmes Windows avec un grand nombre de polices installées : certaines parties de l’interface utilisateur de Firefox (onglets, menus et paramètres) pouvaient afficher des caractères ou des symboles illisibles au lieu du texte. (bug 2012950)

Où télécharger Firefox 147.0.3 ?

La version 147.0.3 de Mozilla Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement qui répertorie une flopée de logiciels.

A noter que si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez effectuer la mise à jour directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20490 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Google Chrome 144.0.7559.133

Sebastien

Opera One 127.0.5778.14

Thunderbird 147.0.1 pour Windows 64-bit

Gimp 3.0.8

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour à 278€ ! (maj)

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver 2026 (MAJ le…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Google Chrome 144.0.7559.133

Sebastien

Opera One 127.0.5778.14

Thunderbird 147.0.1 pour Windows 64-bit

Gimp 3.0.8

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour à 278€ ! (maj)

Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver 2026 (MAJ le…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…