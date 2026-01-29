Lors de la publication de ses résultats trimestriels, Microsoft a révélé que son système d’exploitation Windows 11 avait atteint ses objectifs plus rapidement que prévu.

Lors de la publication de ses résultats trimestriels, Microsoft a révélé que son système d’exploitation Windows 11 avait atteint ses objectifs plus rapidement que prévu et plus rapidement d’ailleurs que la version précédente, j’ai nommé Windows 10.

En effet, Windows 11 a franchi le cap du milliard d’utilisateurs dans le monde en seulement 1.576 jours alors qu’en son temps il avait fallu 1.706 jours à Windows 10 pour atteindre ce même chiffre.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré qu’il s’agissait d’une étape importante pour le système d’exploitation Windows, dont l’expansion est désormais plus rapide qu’à l’époque de Windows 10. Avec la fin récente du support de Windows 10, de nombreux utilisateurs et entreprises cherchent à migrer leurs systèmes vieillissants.

Windows 11 est disponible sur le marché depuis le 5 octobre 2021. Dans le secteur technologique, c’est une longue période pour un logiciel. Au fil du temps, Windows 11 est passé d’une simple refonte graphique de Windows 10 à une expérience utilisateur totalement différente, avec des interfaces et des mises en page plus modernes.

Cependant, cette évolution s’est accompagnée de nombreux problèmes. En effet, on ne compte plus le nombre de couacs et de bugs qui sont survenus lors de la sortie de diverses mises à jour de Windows 11, provoquant des bugs aléatoires et des plantages système.

Microsoft prévoit de maintenir Windows 11 comme une version stable et durable ; il faudra donc probablement attendre un certain temps avant de voir arriver Windows 12 ou un système similaire.

Selon les derniers résultats trimestriels de Microsoft, Windows a enregistré une croissance de 5% sur un an. Cette hausse reste modeste par rapport aux prévisions de Microsoft. L’entreprise anticipait une croissance plus importante grâce aux achats de licences Windows 11 par les constructeurs et à une migration massive des utilisateurs vers Windows 11, notamment avec la fin de vie de Windows 10.