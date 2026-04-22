Firefox 150 débarque avec son lot de nouveautés

Le navigateur Mozilla Firefox profite d’une nouvelle mise à jour. La version 150.0 de Firefox apporte de nombreuses nouveautés comme on peut le découvrir ci-dessous.

Le navigateur Mozilla Firefox profite d’une nouvelle mise à jour. La version 150.0 de Firefox apporte de nombreuses nouveautés comme on peut le découvrir ci-dessous. Par exemple, Firefox 150 améliore l’affichage en vue fractionnée qui a été initiée le mois dernier par Firefox 149. L’éditeur PDF de Firefox 150 offre désormais de nouvelles fonctions et permet de réorganiser, copier, coller, supprimer et exporter des pages d’un fichier PDF. A noter qu’un nouveau système de de profils a été implanté et il est désormais possible de sauvegarder complètement un profil dans un simple fichier.

L’ensemble des changements apportés par Firefox 150.0 est consultable ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 150 ?

Des nouveautés :

L’affichage fractionné est encore plus performant : vous pouvez désormais faire un clic droit sur un lien et choisir « Ouvrir le lien dans l’affichage fractionné » pour l’ouvrir en parallèle de votre onglet actuel. Vous pouvez également rechercher des onglets ouverts lors de la création d’un affichage fractionné et inverser rapidement leur position grâce à la nouvelle option « Inverser les onglets » du menu contextuel.

Partagez plusieurs onglets en une seule étape : sélectionnez plusieurs onglets, faites un clic droit et choisissez Partager → Copier X liens. Une fois collés dans d’autres applications, les liens incluent le titre de la page et l’URL pour une lecture facilitée.

Vous pouvez désormais utiliser l’éditeur PDF intégré de Firefox pour réorganiser, copier, coller, supprimer et exporter des pages d’un PDF.

Découvrez les traductions privées en temps réel dans Firefox Desktop grâce à la page about:translations. Commencez à saisir « translate » dans la barre d’adresse pour accéder rapidement à la page.

Ajout de la prise en charge du sélecteur d’émojis GTK sous Linux, permettant aux utilisateurs d’insérer des émojis à l’aide du raccourci système (généralement Ctrl+.).

Les applications web Firefox sont désormais disponibles pour les utilisateurs Windows ayant installé Firefox via le Microsoft Store.

Le nouveau système de gestion des profils Firefox est désormais disponible pour tous les utilisateurs, y compris ceux sous Windows 10.

La sauvegarde d’un profil dans un fichier est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10 et 11, y compris ceux qui utilisent le nouveau système de gestion des profils.

Firefox est désormais fourni avec un nouveau paquet .rpm pour les utilisateurs Linux sur Red Hat, Fedora, openSUSE et autres distributions basées sur RPM.

Firefox vous invite désormais à activer l’accès à la localisation dans les paramètres Windows lorsque vous autorisez un site web à utiliser votre position, si la géolocalisation n’est pas déjà autorisée. Ce comportement, auparavant limité à certaines versions de Windows 11, s’applique désormais à toutes les versions de Windows prises en charge.

Le VPN intégré est désormais disponible pour les utilisateurs au Canada. Remarque : cette fonctionnalité n’est pas disponible en environnement d’entreprise. Il est disponible actuellement au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Des correctifs :

Correction d’un problème sur macOS où les caractères emoji ne s’affichaient pas dans le contenu web lorsque le mode Verrouillage était activé.

Divers correctifs de sécurité.

Des changements :

Si vous préférez créer des groupes d’onglets à partir du menu contextuel, vous pouvez désormais désactiver la création de groupes par glisser-déposer dans Paramètres > Onglets > Glisser les onglets pour créer des groupes d’onglets.

Où télécharger la version 150.0 de Firefox ?



La version 150.0 de Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel ainsi que dans notre section Téléchargement qui répertorie de nombreux programmes.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».