Le jeu Jotunnslayer: Hordes of Hel est offert jusqu’à ce soir

Le jeu Jotunnslayer: Hordes of Hel est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’à ce soir 17 heures. Vous pouvez le télécharger gratis sur cette page.

Le jeu Jotunnslayer: Hordes of Hel est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’à ce soir 17 heures. Vous pouvez le télécharger gratis sur cette page.

Synopsis

Jotunnslayer : Hordes of Hel est un jeu de survie roguelike captivant en arène, aux graphismes exceptionnels. Incarnez un héros damné et tentez de réussir l’épreuve des dieux en affrontant des vagues d’adversaires mythiques. Si vous triomphez de toutes les épreuves, vous deviendrez l’élu des Jotunnslayer.

Trailer

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

