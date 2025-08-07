Mozilla apporte des correctifs à Firefox (141.0.2)

Mozilla vient d’apporter une flopée de correctifs au navigateur Firefox. Comme on peut le voir ci-dessous ainsi que sur le site de l’éditeur plusieurs bugs ont été corrigés dans Firefox 141.0.2.

Quels changements pour Firefox 141.0.2 ?

Correction d’un plantage au démarrage rencontré par certains utilisateurs Linux avec des pilotes NVIDIA obsolètes. (Bug 1978911)

Correction d’une régression qui rendait les objets canevas déplaçables, entraînant des problèmes de compatibilité web. (Bug 1978673)

Correction d’un plantage dans le panneau Outils de développement web pouvant survenir lors de l’inspection de pages contenant des éléments <iframe>. (Bug 1975277)

Correction de problèmes visuels mineurs dans l’interface utilisateur. (Bug 1974269 · Bug 1976031 · Bug 1974876 · Bug 1976701)

>Firefox ne démarrait pas sur certains systèmes où GTK+ était compilé sans la prise en charge de Wayland. (Bug 1978620)

>Correction d’un problème où cliquer sur un onglet épinglé pouvait détourner le focus de la zone de contenu, perturbant ainsi la navigation au clavier. (Bug 1977005)

Où et comment télécharger Firefox 141.0.2 ?



Vous pouvez télécharger Firefox 141.0.2 depuis le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement via les liens suivants :

Si vous utilisez déjà Firefox, sachez que vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».